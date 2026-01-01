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Три толстяка. Эпизод 1. Восстание
Киноафиша Три толстяка. Эпизод 1. Восстание

Спектакль Три толстяка. Эпизод 1. Восстание

Могучий строит коммунизм
Постановка
БДТ им. Товстоногова 12+
Возраст 12+

О спектакле

«Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» в БДТ им. Товстоногова

«Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» — это захватывающий спектакль, основанный на оригинальной концепции, которая соединяет элементы научной фантастики и классической революционной драмы. Постановка переносит зрителей в мир, где научный эксперимент открыл доступ к другой реальности, выпустив на Землю разрушительную космическую энергию, известную как «Три толстяка» или «Т-3». Эта темная сила принесла с собой хаос и зло, став угрозой для человечества.

Сюжет и герои

Главный герой спектакля, ученый Гаспар Арнери, долгое время был погружен в свои исследования и выполнял секретные правительственные заказы. Однако начавшееся в городе восстание против зловещей энергии «Т-3» заставляет его выйти из добровольного затворничества.

Гаспар сталкивается с революционерами из цирковой труппы, среди которых выделяются бесстрашный канатоходец Тибул и дерзкая гимнастка Суок. Эти необычные союзники помогают ему пересмотреть свои взгляды на жизнь и понять, что в этом мире ещё можно бороться за возрождение человеческой цивилизации. Вместе они пытаются найти способ нейтрализовать разрушительную силу «Т-3» и спасти мир от полного уничтожения.

Тематическое наполнение

Спектакль исследует тему противостояния злу и поиска пути к спасению в условиях тотального хаоса. Он задает важные вопросы о том, как сохранить человечность в мире, который катится в пропасть. Постановка обещает стать эмоциональным и философским опытом для зрителей, погружая их в атмосферу непрерывной борьбы и надежды на лучшее будущее.

«Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» — это начало большого приключения, которое привлекает своей уникальной атмосферой и глубиной. Это спектакль о смелости, дружбе и борьбе за свет в мире, погруженном во тьму. Не пропустите первую часть этой удивительной истории в БДТ им. Товстоногова!

Режиссер
Андрей Могучий
Андрей Могучий
В ролях
Александр Ронис
Марина Игнатова
Марина Игнатова
Ирина Патракова
Юлия Дейнега
Карина Разумовская
Карина Разумовская

Фотографии

Три толстяка. Эпизод 1. Восстание Три толстяка. Эпизод 1. Восстание Три толстяка. Эпизод 1. Восстание Три толстяка. Эпизод 1. Восстание Три толстяка. Эпизод 1. Восстание Три толстяка. Эпизод 1. Восстание Три толстяка. Эпизод 1. Восстание Три толстяка. Эпизод 1. Восстание Три толстяка. Эпизод 1. Восстание
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