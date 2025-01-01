Три титана: Бах, Гендель, Моцарт. Органный вечер в англиканском соборе

Вершины органной культуры в лице трех крупнейших фигур европейской классики приглашают зрителей погрузиться в мир музыкального искусства. Уникальная программа демонстрирует контрастные стилевые и выразительные сферы, включая строгую полифонию и величие хоральных форм Баха, театральную и ораториальную торжественность Генделя, а также вдохновенный мелодизм Моцарта.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа. Старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» состоит из деталей, датируемых XVIII и XIX веками. Вместе с этим играет современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер вам предоставится уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа.
Органный репертуар охватит различные эпохи и продемонстрирует великолепие музыкального наследия. В программу входят:
Исполняет: лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган).
Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. В программе возможны изменения.