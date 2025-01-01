Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Три титана: Бах, Гендель, Моцарт. Органный вечер в англиканском соборе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Три титана: Бах, Гендель, Моцарт. Органный вечер в англиканском соборе

Три титана: Бах, Гендель, Моцарт. Органный вечер в англиканском соборе

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Творческая вселенная Баха, Генделя и Моцарта

Вершины органной культуры в лице трех крупнейших фигур европейской классики приглашают зрителей погрузиться в мир музыкального искусства. Уникальная программа демонстрирует контрастные стилевые и выразительные сферы, включая строгую полифонию и величие хоральных форм Баха, театральную и ораториальную торжественность Генделя, а также вдохновенный мелодизм Моцарта.

Исторические инструменты

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа. Старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» состоит из деталей, датируемых XVIII и XIX веками. Вместе с этим играет современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер вам предоставится уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа.

Программа концерта

Органный репертуар охватит различные эпохи и продемонстрирует великолепие музыкального наследия. В программу входят:

  • И. С. Бах: Четыре хоральные прелюдии, Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Г. Ф. Гендель: Концерт на темы оратории «Иуда Маккавей», Фрагменты из сюиты «Музыка на воде», Largo из оперы «Ксеркс», «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
  • В. А. Моцарт: Увертюра до мажор, Анданте фа мажор, Фантазия фа минор

Исполняет: лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 ноября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Алексей Глызин
12+
Эстрада
Алексей Глызин
10 января в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 2200 ₽
Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix
12+
Рок
Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix
28 сентября в 18:00 Измайлово
от 2000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
12 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше