Три титана: Бах, Гендель, Моцарт. Органный вечер в англиканском соборе

Творческая вселенная Баха, Генделя и Моцарта

Вершины органной культуры в лице трех крупнейших фигур европейской классики приглашают зрителей погрузиться в мир музыкального искусства. Уникальная программа демонстрирует контрастные стилевые и выразительные сферы, включая строгую полифонию и величие хоральных форм Баха, театральную и ораториальную торжественность Генделя, а также вдохновенный мелодизм Моцарта.

Исторические инструменты

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа. Старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» состоит из деталей, датируемых XVIII и XIX веками. Вместе с этим играет современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер вам предоставится уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа.

Программа концерта

Органный репертуар охватит различные эпохи и продемонстрирует великолепие музыкального наследия. В программу входят:

И. С. Бах: Четыре хоральные прелюдии, Токката и фуга ре минор BWV 565

Г. Ф. Гендель: Концерт на темы оратории «Иуда Маккавей», Фрагменты из сюиты «Музыка на воде», Largo из оперы «Ксеркс», «Аллилуйя» из оратории «Мессия»

В. А. Моцарт: Увертюра до мажор, Анданте фа мажор, Фантазия фа минор

Исполняет: лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. В программе возможны изменения.