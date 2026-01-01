Театрализованный концерт в Мариинском театре
Приглашаем вас на уникальный театрализованный концерт «Три тенора» в Мариинском театре. В этом музыкальном событии выступят выдающиеся исполнители:
- Александр Михайлов
- Борис Степанов
- Клим Тихонов
На фортепиано музыкантка Екатерина Ильина.
Программа концерта
Вас ожидает яркая программа, состоящая из произведений всемирно известных композиторов:
- П. Чайковский — «Соловей», соч. 60 № 4
- Н. Римский-Корсаков — «Пленившись розой, соловей...», соч. 2 № 2
- А. Алябьев — «Соловей»
- С. Рахманинов — «Какое счастье», соч. 34 № 12 и «Здесь хорошо», соч. 21 № 7
- М. Глинка — «Признание»
- Д. Россини — «Испанская канцонетта»
- Р. Штраус — «Morgen!», соч. 27 № 4
- С. Рахманинов — «Крысолов», соч. 38 № 4
- Х. Серрано — Рассказ Рафаэля из сарсуэлы «Скорбящая»
- Ф. Морено-Торроба — Романс Хавьера из сарсуэлы «Луиса Фернанда»
- Р. Соутульо, Х. Верт — Романс Хермана из сарсуэлы «Интриги с виноградной фермы»
- Г. Свиридов — «Мне не жаль, что друг женился...»
- Г. Форе — «Пробуждение», соч. 7 № 1
- А. Вертинский — «Без женщин»
- Дж. Верди — Песенка Герцога из оперы «Риголетто»
- Д. Россини — Ария графа Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник»
- П. Чайковский — Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»
- Ж. Массне — Ария Вертера из оперы «Вертер»
- Р. Ан — «К Клорис»
- Ф. П. Тости — «Заря отделяет свет от тени»
- Чезаре Биксио — «Что ж ты опустила глаза...»
- Э. де Куртис — «Вернись в Сорренто»
- Ф. П. Тости — «Маленький ротик»
- Р. Леонкавалло — «Утренняя серенада»
- Г. Хосе Мария Лакалье — «Амапола»
- Р. Фальво — «Скажите, девушки...»
- Дж. Гершвин — «Embraceable You»
- Э. ди Капуа — «О мое солнце»
- Дж. Гершвин — Песня Спортинг Лайфа из оперы «Порги и Бесс»
- Э. Ллойд Уэббер — «Память» из мюзикла «Кошки»
