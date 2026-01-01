Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три тенора
6+
О концерте

Театрализованный концерт в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальный театрализованный концерт «Три тенора» в Мариинском театре. В этом музыкальном событии выступят выдающиеся исполнители:

  • Александр Михайлов
  • Борис Степанов
  • Клим Тихонов

На фортепиано музыкантка Екатерина Ильина.

Программа концерта

Вас ожидает яркая программа, состоящая из произведений всемирно известных композиторов:

  • П. Чайковский — «Соловей», соч. 60 № 4
  • Н. Римский-Корсаков — «Пленившись розой, соловей...», соч. 2 № 2
  • А. Алябьев — «Соловей»
  • С. Рахманинов — «Какое счастье», соч. 34 № 12 и «Здесь хорошо», соч. 21 № 7
  • М. Глинка — «Признание»
  • Д. Россини — «Испанская канцонетта»
  • Р. Штраус — «Morgen!», соч. 27 № 4
  • С. Рахманинов — «Крысолов», соч. 38 № 4
  • Х. Серрано — Рассказ Рафаэля из сарсуэлы «Скорбящая»
  • Ф. Морено-Торроба — Романс Хавьера из сарсуэлы «Луиса Фернанда»
  • Р. Соутульо, Х. Верт — Романс Хермана из сарсуэлы «Интриги с виноградной фермы»
  • Г. Свиридов — «Мне не жаль, что друг женился...»
  • Г. Форе — «Пробуждение», соч. 7 № 1
  • А. Вертинский — «Без женщин»
  • Дж. Верди — Песенка Герцога из оперы «Риголетто»
  • Д. Россини — Ария графа Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник»
  • П. Чайковский — Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»
  • Ж. Массне — Ария Вертера из оперы «Вертер»
  • Р. Ан — «К Клорис»
  • Ф. П. Тости — «Заря отделяет свет от тени»
  • Чезаре Биксио — «Что ж ты опустила глаза...»
  • Э. де Куртис — «Вернись в Сорренто»
  • Ф. П. Тости — «Маленький ротик»
  • Р. Леонкавалло — «Утренняя серенада»
  • Г. Хосе Мария Лакалье — «Амапола»
  • Р. Фальво — «Скажите, девушки...»
  • Дж. Гершвин — «Embraceable You»
  • Э. ди Капуа — «О мое солнце»
  • Дж. Гершвин — Песня Спортинг Лайфа из оперы «Порги и Бесс»
  • Э. Ллойд Уэббер — «Память» из мюзикла «Кошки»

Не упустите возможность насладиться магией классической музыки и великолепием маэстро!

Купить билет на концерт Три тенора

Помощь с билетами
В других городах
Март
26 марта четверг
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше