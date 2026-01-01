Спектакль Три сюжета для небольшого спектакля

Свердловский академический театр драмы приглашает на моноспектакль по рассказам Антона Чехова. В этом уникальном представлении артист Антон Зольников, лауреат премии «Лучшая мужская роль», расскажет о трёх жизненных этапах великого писателя. На сцене будут представлены три периода, которые ярко иллюстрируют насущные темы и идеи Чехова.
В спектакле «Три сюжета для небольшого спектакля» посетители смогут увидеть три Чехова:
Антон Зольников делится со зрителями своими глубоко личными впечатлениями о Чехове. Он исследует, как жизнь писателя переплетается с его литературным наследием, создавая уникальную возможность для понимания авторского мироощущения.
Спектакль стал лауреатом I Международного фестиваля камерных и моноспектаклей «Он, она, они» в Екатеринбурге в 2018 году. Антон Зольников был отмечен премией за «Лучшую мужскую роль», что подтверждает высокую оценку его мастерства и глубины исполнительского подхода.
Не упустите возможность насладиться тонким и многослойным театральным искусством, которое предлагает этот моноспектакль!