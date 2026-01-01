Оповещения от Киноафиши
Три сюжета для небольшого спектакля
Киноафиша Три сюжета для небольшого спектакля

Спектакль Три сюжета для небольшого спектакля

Постановка
Свердловский театр драмы 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

Моноспектакль по рассказам Чехова в Свердловском драмтеатре

Свердловский академический театр драмы приглашает на моноспектакль по рассказам Антона Чехова. В этом уникальном представлении артист Антон Зольников, лауреат премии «Лучшая мужская роль», расскажет о трёх жизненных этапах великого писателя. На сцене будут представлены три периода, которые ярко иллюстрируют насущные темы и идеи Чехова.

Три Чехова в одном действии

В спектакле «Три сюжета для небольшого спектакля» посетители смогут увидеть три Чехова:

  • Первый Чехов — молодой и весёлый, способный находить комедию в самых обыденных ситуациях. Его восхищают умение пародировать и искреннее чувство юмора.
  • Второй Чехов — мастер, осознающий «трагизм мелочей жизни» и проникающийся безысходностью. Он исследует глупость и банальность человеческого существования.
  • Третий Чехов — философ, который приходит к пониманию сложных законов миропорядка и находит в этом примирение с несовершенством бытия.

Личный взгляд на творчество мастера

Антон Зольников делится со зрителями своими глубоко личными впечатлениями о Чехове. Он исследует, как жизнь писателя переплетается с его литературным наследием, создавая уникальную возможность для понимания авторского мироощущения.

Награды и признание

Спектакль стал лауреатом I Международного фестиваля камерных и моноспектаклей «Он, она, они» в Екатеринбурге в 2018 году. Антон Зольников был отмечен премией за «Лучшую мужскую роль», что подтверждает высокую оценку его мастерства и глубины исполнительского подхода.

Не упустите возможность насладиться тонким и многослойным театральным искусством, которое предлагает этот моноспектакль!

В других городах
Апрель
29 апреля среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽

Фотографии

Три сюжета для небольшого спектакля Три сюжета для небольшого спектакля Три сюжета для небольшого спектакля Три сюжета для небольшого спектакля

