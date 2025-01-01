Три струны. Галич, Окуджава, Высоцкий

Музыкально-поэтический вечер театра «Академия слова» в Музыкальной квартире на Тверской

Исполнители: Иван Щеглов, Александр Блок (фортепиано)

Режиссёр: Сергей Михайловский

Авторская песня была важной составляющей культурной жизни СССР. Многие выдающиеся имена того времени, такие как Александр Галич, Булат Окуджава и Владимир Высоцкий, оставили яркий след в сердцах зрителей. Для одних произведения этих поэтов связаны с ностальгией по ушедшей эпохе, для других — с ощущением связи времён.

Творчество, которое волнует

Музыкально-поэтический вечер театра «Академия слова» посвящён не только самим поэтам, но и стране, в которой они жили, и людям, судьбы которых их волновали. Основные темы вечера — ценности человеческой жизни и, конечно, любовь.

Каждый из героев вечера обладает ярко выраженной творческой индивидуальностью, что позволит любителям и знатокам жанра без затруднений различать их. Современные зрители, интересующиеся авторской песней, получат возможность соприкоснуться с наследием «первооткрывателей» музыкально-поэтического направления.

Уникальное звучание

Главной особенностью вечера станет то, что авторские песни, исполнявшиеся под гитару, будут звучать в сопровождении фортепиано. В программе представлены стихи А. Галича, Б. Окуджавы и В. Высоцкого, а музыка к ним будет в обработке композитора и пианиста, артиста Мастерской инструменталистов «Москонцерта» Александра Блока.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и погрузиться в атмосферу поэзии и музыки, которая волнует и вдохновляет до сих пор.