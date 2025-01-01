Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Три струны. Галич, Окуджава, Высоцкий
Билеты от 600₽
Киноафиша Три струны. Галич, Окуджава, Высоцкий

Три струны. Галич, Окуджава, Высоцкий

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический вечер театра «Академия слова» в Музыкальной квартире на Тверской

Исполнители: Иван Щеглов, Александр Блок (фортепиано)

Режиссёр: Сергей Михайловский

Авторская песня была важной составляющей культурной жизни СССР. Многие выдающиеся имена того времени, такие как Александр Галич, Булат Окуджава и Владимир Высоцкий, оставили яркий след в сердцах зрителей. Для одних произведения этих поэтов связаны с ностальгией по ушедшей эпохе, для других — с ощущением связи времён.

Творчество, которое волнует

Музыкально-поэтический вечер театра «Академия слова» посвящён не только самим поэтам, но и стране, в которой они жили, и людям, судьбы которых их волновали. Основные темы вечера — ценности человеческой жизни и, конечно, любовь.

Каждый из героев вечера обладает ярко выраженной творческой индивидуальностью, что позволит любителям и знатокам жанра без затруднений различать их. Современные зрители, интересующиеся авторской песней, получат возможность соприкоснуться с наследием «первооткрывателей» музыкально-поэтического направления.

Уникальное звучание

Главной особенностью вечера станет то, что авторские песни, исполнявшиеся под гитару, будут звучать в сопровождении фортепиано. В программе представлены стихи А. Галича, Б. Окуджавы и В. Высоцкого, а музыка к ним будет в обработке композитора и пианиста, артиста Мастерской инструменталистов «Москонцерта» Александра Блока.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и погрузиться в атмосферу поэзии и музыки, которая волнует и вдохновляет до сих пор.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
17:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

6+
Фолк Живая музыка
Иеромонах Фотий. Шум берёз
13 ноября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 800 ₽
Виниловая дорога. Рок-концерт
18+
Рок Живая музыка
Виниловая дорога. Рок-концерт
15 августа в 20:00 Брюсов-холл
от 1800 ₽
Софи Окран
18+
Джаз
Софи Окран
26 декабря в 19:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше