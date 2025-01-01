Меню
Три старушки у реки
6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский спектакль «Три старушки у реки»

Приглашаем вас на детский спектакль «Три старушки у реки», который пройдет в Театре на набережной. Это невероятное представление было создано дворовой командой детей в рамках Социально-творческого мульти-возрастного конкурса «Нескучный детский сад». Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся!

Команда создателей

Руководителем студийной работы является Анастасия Хаитбаева, а ее талантливые коллеги — студийные режиссёры-преподаватели, также под руководством Анастасии. Автор проекта и художественный руководитель Театра «На набережной» Фёдор Сухов вносит свой вклад в уникальность этого спектакля.

Спектакль «Три старушки у реки» не только развлекает, но и обучает детей, прививая им важные жизненные уроки о дружбе и взаимопомощи. Это отличный способ провести время с семьей и насладиться творчеством юных артистов.

