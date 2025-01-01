Меню
Три старушки у реки
Киноафиша Три старушки у реки

Спектакль Три старушки у реки

Постановка
Театр на набережной. Новая сцена 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Невероятное представление дворовой команды детей на конкурсе «Нескучный детский сад»

Театр на набережной приглашает вас на уникальный спектакль, созданный талантами дворовой команды детей. Это не просто представление, а настоящее событие, которое пройдет в рамках социально-творческого мульти-возрастного конкурса «Нескучный детский сад» на берегу Москва-реки.

О спектакле

«Нескучный детский сад» — это проект, в котором участвуют дети разных возрастов. Они вместе создают яркие и запоминающиеся номера, демонстрируя свои таланты в танцах, музыке и театрализованных постановках. Спектакль обещает быть насыщенным и увлекательным, а также станет отличной возможностью для юных артистов проявить себя на большой сцене.

Место и время

Представление пройдет на живописном берегу Москва-реки, что добавит особую атмосферу этому мероприятию. Не упустите шанс стать частью этого волшебства!

Интересные факты

  • Конкурс «Нескучный детский сад» собирает участников из разных районов, что позволяет детям обмениваться опытом и идеями.
  • Спектакль станет финалом конкурса, где лучшие номера будут отмечены специальными призами.
  • Театр на набережной активно поддерживает инициативы, направленные на развитие детского творчества и культурного обмена.

Приглашаем вас!

Не пропустите возможность увидеть, как талант и креативность детей могут превратить обычный день в незабываемое событие. Мы ждем вас на спектакле!

