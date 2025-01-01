Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три скрипичные сонаты Грига
Киноафиша Три скрипичные сонаты Грига

Три скрипичные сонаты Грига

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Три скрипичные сонаты Грига: Концерт в Перми

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Перми. В программе — Три скрипичные сонаты знаменитого норвежского композитора Эдварда Грига. Это произведение, полное мелодической красоты и эмоциональной глубины, станет настоящим украшением музыкального вечера.

Исполнители

На сцену выйдут талантливые музыканты: Марк Зингер (скрипка) и Алексей Сучков (фортепиано). Марк Зингер — известный скрипач, который выступает как солист и камерный музыкант на лучших сценах мира. Алексей Сучков — виртуозный пианист, обладающий ярким артистизмом и глубоким пониманием музыкального материала.

Интересные факты о Григе

Эдвард Григ — один из самых значительных композиторов XIX века. Его музыка часто вдохновлена норвежским фольклором и природой родной страны. Скрипичные сонаты, написанные им, отличаются выразительностью и богатством гармоний. Это произведение позволит зрителям погрузиться в атмосферу северной романтики.

Дата и место проведения

Концерт пройдет в Филармонии Триумф. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении выдающихся артистов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 22 сентября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 990 ₽

В ближайшие дни

Музыка дворца Сан-Суси
6+
Классическая музыка
Музыка дворца Сан-Суси
25 сентября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 300 ₽
Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова
6+
Фолк
Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова
20 октября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 1000 ₽
Pyrokinesis
16+
Хип-хоп
Pyrokinesis
3 октября в 19:00 Концерт-холл «Свобода»
от 2200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше