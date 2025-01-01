Три скрипичные сонаты Грига: Концерт в Перми

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Перми. В программе — Три скрипичные сонаты знаменитого норвежского композитора Эдварда Грига. Это произведение, полное мелодической красоты и эмоциональной глубины, станет настоящим украшением музыкального вечера.

Исполнители

На сцену выйдут талантливые музыканты: Марк Зингер (скрипка) и Алексей Сучков (фортепиано). Марк Зингер — известный скрипач, который выступает как солист и камерный музыкант на лучших сценах мира. Алексей Сучков — виртуозный пианист, обладающий ярким артистизмом и глубоким пониманием музыкального материала.

Интересные факты о Григе

Эдвард Григ — один из самых значительных композиторов XIX века. Его музыка часто вдохновлена норвежским фольклором и природой родной страны. Скрипичные сонаты, написанные им, отличаются выразительностью и богатством гармоний. Это произведение позволит зрителям погрузиться в атмосферу северной романтики.

Дата и место проведения

Концерт пройдет в Филармонии Триумф. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении выдающихся артистов!