Спектакль Три сестры

Драма Чехова в новом прочтении

Ира, Маша и Оля — три сестры, чьи жизни были строго определены их отцом, военным человеком. Но когда его не стало, они остались наедине с множеством вопросов и неясных решений. Подвал их дома — единственное место, где они чувствуют себя в безопасности, где могут скрыться от внешнего мира и от необходимости что-то менять.

Жизнь в ожидании конца

Сестры закрываются в подвале, словно в клетке, но хватит ли у них силы выйти и изменить свою судьбу? Спектакль передает атмосферу упадка и отчаяния, потерянной надежды. В этом подвале сестры будут петь и шутить, пытаясь найти хоть какое-то утешение, несмотря на тягостную реальность.

Чехов, апокалипсис и шутки

В нашем спектакле будет не только драма, но и элементы лёгкости: «Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха, будем же отдыхать, будем веселиться — каждый сообразно со своим возрастом и положением». И как иначе справляться с апокалипсисом? Режиссёр Андрей Маник решает вызвать дух Чехова именно в эту апокалиптическую реальность, где тоска и юмор неразрывно связаны.