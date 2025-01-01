Спектакль Три сестры

Меню
Три сестры
Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Драма Чехова в новом прочтении

Ира, Маша и Оля — три сестры, чьи жизни были строго определены их отцом, военным человеком. Но когда его не стало, они остались наедине с множеством вопросов и неясных решений. Подвал их дома — единственное место, где они чувствуют себя в безопасности, где могут скрыться от внешнего мира и от необходимости что-то менять.

Жизнь в ожидании конца
Сестры закрываются в подвале, словно в клетке, но хватит ли у них силы выйти и изменить свою судьбу? Спектакль передает атмосферу упадка и отчаяния, потерянной надежды. В этом подвале сестры будут петь и шутить, пытаясь найти хоть какое-то утешение, несмотря на тягостную реальность.

Чехов, апокалипсис и шутки
В нашем спектакле будет не только драма, но и элементы лёгкости: «Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха, будем же отдыхать, будем веселиться — каждый сообразно со своим возрастом и положением». И как иначе справляться с апокалипсисом? Режиссёр Андрей Маник решает вызвать дух Чехова именно в эту апокалиптическую реальность, где тоска и юмор неразрывно связаны.

Режиссер
Андрей Маник
В ролях
Мария Смольникова
Светлана Иванова
Ольга Лерман
Инна Сухорецкая
Максим Виторган

27 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
19:00 от 6000 ₽ 21:00 от 8000 ₽
28 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
19:00 от 7000 ₽ 21:00 от 8000 ₽

