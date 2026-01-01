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Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

16+
Режиссер Юрий Красовский
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Классика Чехова в учебном центре «На Моховом»

Дебютная постановка студентов мастерской профессора Ю.М. Красовского

На сцене – классика русской литературы в исполнении молодых артистов. Студенты мастерской профессора Юрия Красовского представляют свою первую большую работу – постановку «Три сестры» по пьесе Антона Павловича Чехова.

Почему «Три сестры»?

Выбор этого произведения не случаен. Чехов, признанный мастер «подводного течения» и тончайший психолог, создал пьесу, где в, казалось бы, обыденных деталях скрываются глубочайшие переживания и драмы. В его мире внешне ничего не происходит, но внутри героев – целая буря чувств.

Постановка для студентов становится настоящей школой актерского мастерства. Чехов требует от исполнителей умения раскрывать характеры через тонкие ремарки, паузы и эмоциональные нюансы, что является важной частью актерского становления.

Лейтмотив спектакля

Эта постановка – не просто классическая интерпретация пьесы. Режиссер и артисты рассматривают чеховский мир в контексте современной действительности. Главная тема – утрата культуры и ценностей, которые были неотъемлемой частью жизни героев Чехова, и их столкновение с реалиями сегодняшнего дня.

Что ждет зрителей?

  • Новое прочтение знакомых героев и сюжетов, наполненных жизненными противоречиями.
  • Честное и искреннее исполнение от молодых актеров, только начинающих свой путь на профессиональной сцене.
  • Возможность по-новому почувствовать актуальность чеховской драмы в наши дни.

Спектакль «Три сестры» – это шанс увидеть классический сюжет через призму современности, ощутить хрупкость культурных ценностей и задуматься о том, что происходит с обществом сегодня.
Погрузитесь в мир Чехова и поддержите новое поколение актеров на их первом большом шаге в мир театра.

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