Спектакль Три сестры

Классика русской драматургии в Театре им. Ленсовета

Пьеса А.П. Чехова «Три сестры» считается одной из величайших в мировой драматургии. Постановщик Юрий Бутусов уверенно включает её в пятёрку выдающихся пьес всех времён. Режиссёр уже дважды обращался к творчеству Чехова, и его интерпретации «Иванова» и «Чайки» в московских театрах получили широкий резонанс. За постановку «Чайки» Бутусов был удостоен национальной театральной премии «Золотая Маска».

Жизнь и чувства

В спектакле «Три сестры» поэзия и драма переплетаются в жизни семьи Прозоровых. Надежды и мечты, иллюзии и амбиции, любовь и нелюбовь, обиды и прощения, невысказанные чувства и горькие слова создают уникальную атмосферу. Каждый зритель сможет найти в этой истории что-то важное о себе, о своих близких и о своей неустроенной жизни.

Оптимистическое горе

Как заметил один из современников Чехова, «после представления «Трёх сестёр» захотелось жить, писать, работать — хотя пьеса была полна печали и тоски. Какое-то оптимистическое горе… какая-то утешительная тоска. И горечь и утешение». Не упустите шанс соприкоснуться с этой глубокой и многослойной пьесой, которая оставит след в вашем сердце.