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Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Экзальтированное зрелище по поводу пьесы Чехова 16+
Продолжительность 4 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Классика русской драматургии в Театре им. Ленсовета

Пьеса А.П. Чехова «Три сестры» считается одной из величайших в мировой драматургии. Постановщик Юрий Бутусов уверенно включает её в пятёрку выдающихся пьес всех времён. Режиссёр уже дважды обращался к творчеству Чехова, и его интерпретации «Иванова» и «Чайки» в московских театрах получили широкий резонанс. За постановку «Чайки» Бутусов был удостоен национальной театральной премии «Золотая Маска».

Жизнь и чувства

В спектакле «Три сестры» поэзия и драма переплетаются в жизни семьи Прозоровых. Надежды и мечты, иллюзии и амбиции, любовь и нелюбовь, обиды и прощения, невысказанные чувства и горькие слова создают уникальную атмосферу. Каждый зритель сможет найти в этой истории что-то важное о себе, о своих близких и о своей неустроенной жизни.

Оптимистическое горе

Как заметил один из современников Чехова, «после представления «Трёх сестёр» захотелось жить, писать, работать — хотя пьеса была полна печали и тоски. Какое-то оптимистическое горе… какая-то утешительная тоска. И горечь и утешение». Не упустите шанс соприкоснуться с этой глубокой и многослойной пьесой, которая оставит след в вашем сердце.

Режиссер
Юрий Бутусов
В ролях
Анна Алексахина
Ольга Муравицкая
Лаура Пицхелаури
Виталий Куликов
Анна Ковальчук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 21 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры

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