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Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Не просто постановка, а зеркало, в котором зритель видит отражение собственных переживаний и смыслов 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

В мире театра, на страницах Чеховской драматургии, зритель встречает уникальные отражения жизни и человеческих отношений. Такие творческие принципы Антона Чехова привлекают внимание современных творческих личностей – режиссеров, актеров и зрителей. Спектакль «Три сестры» открывает для нас глубокие слои российской жизни, используя классический текст Чехова как фундамент.

Режиссерское видение, описанное как «ДНК пустоты», представляет жизнь трех сестер в атмосфере опустошения судьбой, роком и социальной неопределенностью. В этом пространстве, где утрачивают смысл все надежды, цели и мечты, мы видим, как герои теряют связь с прошлым и терзаются безнадежным настоящим.

Смерть отца и переезд в провинцию, лишенную потребности в их талантах, выталкивают сестер из зоны комфорта. Все это приводит к постепенному исчезновению даже призрачной надежды на счастье. Спектакль оказывается не просто постановкой, а зеркалом, в котором зритель видит отражение собственных переживаний и смыслов.

Режиссер
Борис Лагода
В ролях
Полина Бабаева
Андрей Блажилин
Юрий Борисов
Анастасия Бурмистрова
Игорь Гордеев

Фотографии

Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры
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