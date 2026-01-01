Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

16+
Возраст 16+

О спектакле

Новая интерпретация "Трех сестер"

«Три сестры» в постановке Антона Бутакова — это смелая, живая и неожиданная попытка заново услышать одну из самых известных пьес мирового театра. Это не музей Чехова и не аккуратная реконструкция знакомого текста.

Минималистичное пространство и современные эмоции

На сцене царит минимализм, который подчеркивает энергию актёров и актуальность происходящего. Здесь нет привычных кружевных интерьеров и пыльной ностальгии. Вместо этого художники создают пространство, где мечта, одиночество, любовь и жестокость жизни становятся почти физически ощутимыми.

Другой взгляд на знакомую историю

Спектакль открывает «Три сестры» с новой стороны. Это не просто история о тоске по Москве, а повествование о людях, которые изо всех сил пытаются жить, любить и не потерять себя. Новая интонация и новые смыслы вносят свежесть в классический текст и представление о нём.

Шаг в будущее театра

Для ЦСД это важный шаг вперёд и попытка посмотреть на классику таким образом, будто она была написана прямо сейчас. Если вы думаете, что знаете «Три сестры», возможно, вы ещё не видели эту историю.

Купить билет на спектакль Три сестры

Помощь с билетами
В других городах
Июль
10 июля пятница
19:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3

В ближайшие дни

А зори здесь тихие...
12+
Драма

А зори здесь тихие...

4 июня в 18:30 Свердловский театр драмы
от 2000 ₽
Мэри Поппинс. Диджейская сказка
6+
Детский Музыка

Мэри Поппинс. Диджейская сказка

15 июня в 10:30 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Вдовий пароход
12+
Драма

Вдовий пароход

10 июня в 18:30 Свердловский театр драмы
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше