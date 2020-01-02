Оповещения от Киноафиши
Три сестры
Билеты от 500₽
Три сестры

Спектакль Три сестры

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Спектакль «Три сестры» в постановке Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина

Приглашаем вас на выступление «Три сестры», драматургическое произведение Антона Чехова, исполненное талантливыми студентами Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Режиссер-педагог Василий Бочкарев и мастер курса Алексей Дубровский представляют классическую пьесу о мечтах и разочарованиях, которые пронизывают жизнь трех сестер Прозоровых.

Сюжет пьесы

На скучной провинциальной окраине России три сестры мечтают сбежать от повседневной рутины и вновь вернуться в любимую Москву. Однако жизнь ставит перед ними непреодолимые преграды. Пьеса погружает зрителей в мир скрытых страстей, разочарований и надежд на лучшее будущее, которое никак не наступает. «Три сестры» представляют собой глубокий и тонкий портрет утраченных иллюзий и тихой драмы человеческой судьбы.

Продолжительность спектакля

Спектакль длится 2 часа 20 минут с антрактом.

Действующие лица и исполнители

  • Прозоров Андрей Сергеевич — Михаил Бурак
  • Наталья Ивановна, его невеста, потом жена — Софья Тарба
  • Ольга — Ариана Мамацева
  • Маша — Дарина Овчинникова
  • Ирина — Елизавета Закаидзе
  • Кулыгин Федор Ильич, учитель гимназии, муж Маши — Руслан Иванов
  • Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник — Артём Трапш
  • Тузенбах Николай Львович, барон, поручик — Павел Хайкин
  • Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан — Александр Габлия
  • Чебутыкин Иван Романович, военный доктор — Астан Джинджолия
  • Федотик Алексей Петрович, подпоручик — Амин Мазлум-оглы
  • Родэ Владимир Карлович, подпоручик — Давид Цулукия
  • Ферапонт, сторож из земской управы — Астан Агрба
  • Анфиса, нянька — Лана Ласурия
  • Горничная — Ульяна Ковалева

Март
17 марта вторник
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 500 ₽

