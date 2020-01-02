Спектакль «Три сестры» в постановке Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина

Приглашаем вас на выступление «Три сестры», драматургическое произведение Антона Чехова, исполненное талантливыми студентами Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Режиссер-педагог Василий Бочкарев и мастер курса Алексей Дубровский представляют классическую пьесу о мечтах и разочарованиях, которые пронизывают жизнь трех сестер Прозоровых.

Сюжет пьесы

На скучной провинциальной окраине России три сестры мечтают сбежать от повседневной рутины и вновь вернуться в любимую Москву. Однако жизнь ставит перед ними непреодолимые преграды. Пьеса погружает зрителей в мир скрытых страстей, разочарований и надежд на лучшее будущее, которое никак не наступает. «Три сестры» представляют собой глубокий и тонкий портрет утраченных иллюзий и тихой драмы человеческой судьбы.

Продолжительность спектакля

Спектакль длится 2 часа 20 минут с антрактом.

Действующие лица и исполнители