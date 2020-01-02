Спектакль «Три сестры» в постановке Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина
Приглашаем вас на выступление «Три сестры», драматургическое произведение Антона Чехова, исполненное талантливыми студентами Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Режиссер-педагог Василий Бочкарев и мастер курса Алексей Дубровский представляют классическую пьесу о мечтах и разочарованиях, которые пронизывают жизнь трех сестер Прозоровых.
Сюжет пьесы
На скучной провинциальной окраине России три сестры мечтают сбежать от повседневной рутины и вновь вернуться в любимую Москву. Однако жизнь ставит перед ними непреодолимые преграды. Пьеса погружает зрителей в мир скрытых страстей, разочарований и надежд на лучшее будущее, которое никак не наступает. «Три сестры» представляют собой глубокий и тонкий портрет утраченных иллюзий и тихой драмы человеческой судьбы.
Продолжительность спектакля
Спектакль длится 2 часа 20 минут с антрактом.
Действующие лица и исполнители
- Прозоров Андрей Сергеевич — Михаил Бурак
- Наталья Ивановна, его невеста, потом жена — Софья Тарба
- Ольга — Ариана Мамацева
- Маша — Дарина Овчинникова
- Ирина — Елизавета Закаидзе
- Кулыгин Федор Ильич, учитель гимназии, муж Маши — Руслан Иванов
- Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник — Артём Трапш
- Тузенбах Николай Львович, барон, поручик — Павел Хайкин
- Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан — Александр Габлия
- Чебутыкин Иван Романович, военный доктор — Астан Джинджолия
- Федотик Алексей Петрович, подпоручик — Амин Мазлум-оглы
- Родэ Владимир Карлович, подпоручик — Давид Цулукия
- Ферапонт, сторож из земской управы — Астан Агрба
- Анфиса, нянька — Лана Ласурия
- Горничная — Ульяна Ковалева