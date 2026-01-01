Праздник в доме Прозоровых: спектакль «Три сестры» в театре на Таганке

В доме Прозоровых сегодня именинница. В блестящих вечерних нарядах собрались гости, а хозяйки дома — Ольга, Маша и Ирина — принимают поздравления. Пространство заполнено звуками живой музыки, звоном бокалов и танцами. Но за праздничным шумом скрываются тихие трагедии героинь.

Искусство баланса между реальностью и мечтой

Спектакль «Три сестры», поставленный Сашей Золотовицким, исследует хрупкую грань между повседневной реальностью и воспалёнными сновидениями. Ритуальные обряды и метафоры болезненных иллюзий накладывают особый налёт на каждую сцену. Кажется, этих героев можно было бы увидеть на одной из вечеринок — их образы излучают усталую роскошь, в интонациях слышится тоска по другой жизни.

Экзистенциальные вопросы в ироничной манере

Как и у самого Чехова, в спектакле через иронию поднимаются экзистенциальные вопросы. Смех звучит сквозь слёзы, напоминая о сложностях человеческих отношений. Режиссёр Саша Золотовицкий описывает спектакль как историю о «запутавшихся женщинах и инфантильных, безответственных мужчинах». По его словам, после смерти генерала Прозорова, который держал семью в крепких руках, сёстры оказались в растерянности. У них появилась свобода, но они не знают, что с ней делать.

Судьба инфантильных героев

Среди сестер не остаётся ни одного порядочного мужчины, готового ответить хотя бы за свои слова. Кто-то уходит из отношений сознательно, кто-то обманывается благими намерениями, а кто-то просто плывёт по течению. Все они становятся жертвами своей инфантильности: много говорят о будущем и высоких идеалах, но при первой возможности для действия исчезают или находят оправдания своему бездействию.