Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Три сестры
Билеты от 1000₽
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Постановка
Театр на Таганке 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Праздник в доме Прозоровых: спектакль «Три сестры» в театре на Таганке

В доме Прозоровых сегодня именинница. В блестящих вечерних нарядах собрались гости, а хозяйки дома — Ольга, Маша и Ирина — принимают поздравления. Пространство заполнено звуками живой музыки, звоном бокалов и танцами. Но за праздничным шумом скрываются тихие трагедии героинь.

Искусство баланса между реальностью и мечтой

Спектакль «Три сестры», поставленный Сашей Золотовицким, исследует хрупкую грань между повседневной реальностью и воспалёнными сновидениями. Ритуальные обряды и метафоры болезненных иллюзий накладывают особый налёт на каждую сцену. Кажется, этих героев можно было бы увидеть на одной из вечеринок — их образы излучают усталую роскошь, в интонациях слышится тоска по другой жизни.

Экзистенциальные вопросы в ироничной манере

Как и у самого Чехова, в спектакле через иронию поднимаются экзистенциальные вопросы. Смех звучит сквозь слёзы, напоминая о сложностях человеческих отношений. Режиссёр Саша Золотовицкий описывает спектакль как историю о «запутавшихся женщинах и инфантильных, безответственных мужчинах». По его словам, после смерти генерала Прозорова, который держал семью в крепких руках, сёстры оказались в растерянности. У них появилась свобода, но они не знают, что с ней делать.

Судьба инфантильных героев

Среди сестер не остаётся ни одного порядочного мужчины, готового ответить хотя бы за свои слова. Кто-то уходит из отношений сознательно, кто-то обманывается благими намерениями, а кто-то просто плывёт по течению. Все они становятся жертвами своей инфантильности: много говорят о будущем и высоких идеалах, но при первой возможности для действия исчезают или находят оправдания своему бездействию.

Купить билет на спектакль Три сестры

Помощь с билетами
Апрель
Май
7 апреля вторник
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽
8 апреля среда
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1000 ₽
29 мая пятница
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1000 ₽
30 мая суббота
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Самая легкая лодка в мире
16+
Драма Музыка
Самая легкая лодка в мире
11 марта в 19:30 РАМТ
от 1500 ₽
Следующим номером...
16+
Драма
Следующим номером...
7 мая в 19:00 Центр драматургии и режиссуры на Соколе
от 1200 ₽
Золушка. История одной мечты
0+
Мюзикл Детский Цирк
Золушка. История одной мечты
17 октября в 12:00 КЦ «Онежский»
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше