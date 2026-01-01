Спектакль Три сестры

Три сестры: эмоциональная встреча с Чеховым в СТИ

В Студии театрального искусства (СТИ) состоится спектакль по знаменитой пьесе Антона Чехова «Три сестры» в постановке режиссёра Сергея Женовача. Эта работа уже была отмечена наградой фестиваля «Уроки режиссуры» и вызывает интерес благодаря глубокому психологическому содержанию.

Сергей Женовач и его команда создали уникальную интерпретацию, в которой персонажи, изначально показавшиеся странными, с каждым моментом всё больше вызывают сочувствие и любовь. Чеховская ирония и остроумие пронизывают каждую сцену, создавая особую атмосферу.

Кто на сцене?

В главных ролях выступают лауреаты премии газеты «Московский комсомолец» за лучший женский ансамбль: Мария Корытова, Дарья Муреева, Елизавета Кондакова и Екатерина Становая. Они смогли передать всю глубину чувств, заложенных в персонажах Чехова.

Мнение режиссера

Сергей Женовач делится: «Три сестры» — это, возможно, самая жесткая и трагичная история, рассказанная Чеховом. Как говорит Маша о Вершинине, «он казался мне сначала странным, потом я жалела его... потом полюбила...». Эта фраза отражает суть пьесы — понимание и любовь к персонажам, несмотря на их слабости.

Премьерный показ прошёл в 2018 году, а с тех пор спектакль успел завоевать номинации на премию «Золотая Маска». Постановка получила признание за «Лучший спектакль малой формы» и несколько других номинаций, что подчеркивает высокий уровень театрального искусства.