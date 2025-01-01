Спектакль «Три сестры» в БДТ

На Основной сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова представлен спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Павловича Чехова. Режиссёр Владимир Панков трактует события в доме Прозоровых как «полифонию человеческой жизни во времени». В этой постановке каждая из сестёр играет несколько актрис, что позволяет зрителям увидеть их одновременно в двух возрастах: молодыми и зрелыми женщинами.

Музыкальное сопровождение, включающее струнные, духовые и ударные инструменты, играет ключевую роль в спектакле, выступая на равных с драматическим текстом. Зрителям, ценящим сложные психологические портреты и необычные режиссёрские решения, данный спектакль определённо придётся по вкусу.

Историческая справка

«Три сестры» — классическая пьеса, к которой обращались многие выдающиеся режиссёры, включая Владимира Немировича-Данченко, Юрия Любимова, Олега Ефремова и Ингмара Бергмана. Георгий Товстоногов создал знаменитый новаторский спектакль в 1965 году, где были задействованы ведущие артисты труппы БДТ.

Режиссёрская концепция

Владимир Панков сохраняет оригинальный текст Чехова и костюмы начала XX века, представляя действие пьесы как происходящее «здесь и сейчас», а также как воспоминания о событиях, произошедших давно. Сёстры Ольга, Маша и Ирина предстают на сцене одновременно в двух возрастах, благодаря нескольким актрисам, исполняющим их роли: Ольгу играют народная артистка России Елена Попова и заслуженная артистка России Татьяна Аптикеева, Машу — заслуженные артистки России Мария Лаврова и Екатерина Толубеева, а также Карина Разумовская. Ирину играют Людмила Сапожникова (также исполнявшая эту роль в спектакле БДТ 1965 года) и Юлия Дейнега, а также Алена Кучкова.

Музыкальное сопровождение

Музыка в спектакле становится важной составляющей, непрерывно сопровождая действие. Струнные, духовые и ударные инструменты исполняют как военные марши, так и лиричные вальсы, придавая каждому персонажу свою неповторимую музыкальную партию.

Команда создателей

Режиссёр спектакля Владимир Панков является художественным руководителем московского театра «Центр драматургии и режиссуры» и студии SounDrama. Композиторы Артем Ким и Сергей Родюков также внесли большой вклад в музыкальное оформление спектакля. Декорации и костюмы создал Максим Обрезков, а хореограф — Екатерина Кислова.

Мнение художественного руководителя БДТ

Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ, отмечает: «Три сестры» — знаковый для нашего театра спектакль. Документальный фильм Семена Арановича «Сегодня премьера» зафиксировал уникальные кадры репетиций знаменитого спектакля Товстоногова, который стал настоящим событием театрального Ленинграда 1960-х годов. Это важное воссоединение времени и памяти, когда Людмила Сапожникова вновь играет роль Ирины.

Замечания режиссёра о времени

Владимир Панков утверждает: «В спектакле «Три сестры» время станет действующим лицом». Его концепция заключается в исследовании влияния времени на судьбы героев, их внутренний мир и окружающую действительность. Режиссёр осмысляет, как будет восприниматься Чехов через сорок лет, и подчеркивает необходимость искать новые музыкальные законы для достижения этого эффекта.

О пьесе

Пьеса «Три сестры» супроводила Чехова всю жизнь. В ней отражены черты сестер, с которыми дружили братья Чеховы. Изучая биографию сестер Бронте, Чехов сопоставлял их картину жизни с судьбами своих героинь. 24 октября 1900 года он представил пьесу труппе Московского художественного театра, однако публика не ожидала такой сложности и безрадостности сюжета. Первые зрители восприняли «Три сестры» как трагедию, а не как комедию.

Премьера «Трех сестер» состоялась в 1901 году и вызвала шумный резонанс. Чехов сам впервые увидел свою пьесу на сцене лишь в сентябре того же года и, согласно воспоминаниям, остался доволен репетициями, несмотря на некоторые технические недочёты.

Спектакль «Три сестры» в БДТ обещает быть ярким и запоминающимся, сочетая в себе все традиции и новаторство театрального искусства.