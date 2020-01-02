Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Люди тихо произносят текст
Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Современная интерпретация «Трех сестер» от Константина Богомолова

Режиссер Константин Богомолов представил уникальную версию классической пьесы Антона Чехова — «Три сестры». В процессе работы над спектаклем команда погрузилась в текст, чтобы раскрыть его современное звучание. Богомолов делится своими намерениями: «Наш спектакль — это искренняя попытка сделать текст чеховской пьесы предельно живым и естественным».

Глубокое изучение текста

По словам режиссера, полгода были потрачены на детальный разбор пьесы с актерами. Это тщательное внимание к оригинальному тексту позволило увидеть его не через призму символизма, а сконцентрироваться на тончайшей психологической структуре персонажей. Богомолов подчеркивает: «Интересна эта реальность людей военного провинциального городка, связанная с живыми проявлениями человеческой натуры: любовью, эмоциями и отношениями».

Отказ от символизма

В новом спектакле не будет места символизму и абстракции. Режиссер настаивает на том, что история будет рассказывать о живых, обычных людях, их бытовых переживаниях и эмоциональных состояниях. Богомолов уверен, что именно в привычных вещах кроется истинная суть человеческих взаимоотношений.

Этот подход обещает зрителям более глубокое и честное восприятие классического произведения, позволяя взглянуть на знакомые события с новой стороны. Спектакль предоставляет возможность увидеть эмоциональную правду персонажей и понять их стремления и желания.

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Мария Фомина
Мария Фомина
Софья Эрнст
Софья Эрнст
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Дарья Мороз
Дарья Мороз

Купить билет на спектакль Три сестры

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
19 февраля четверг
19:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 5000 ₽

Фотографии

Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры

В ближайшие дни

Иисус Христос — суперзвезда
12+
Музыка Мюзикл
Иисус Христос — суперзвезда
18 февраля в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1300 ₽
Новогодние антистресс-сказки «Для хороших людей!»
12+
Комедия Музыка
Новогодние антистресс-сказки «Для хороших людей!»
14 декабря в 18:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 1000 ₽
Разговоры влюбленных
16+
Комедия
Разговоры влюбленных
28 декабря в 15:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше