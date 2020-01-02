Спектакль Три сестры

Современная интерпретация «Трех сестер» от Константина Богомолова

Режиссер Константин Богомолов представил уникальную версию классической пьесы Антона Чехова — «Три сестры». В процессе работы над спектаклем команда погрузилась в текст, чтобы раскрыть его современное звучание. Богомолов делится своими намерениями: «Наш спектакль — это искренняя попытка сделать текст чеховской пьесы предельно живым и естественным».

Глубокое изучение текста

По словам режиссера, полгода были потрачены на детальный разбор пьесы с актерами. Это тщательное внимание к оригинальному тексту позволило увидеть его не через призму символизма, а сконцентрироваться на тончайшей психологической структуре персонажей. Богомолов подчеркивает: «Интересна эта реальность людей военного провинциального городка, связанная с живыми проявлениями человеческой натуры: любовью, эмоциями и отношениями».

Отказ от символизма

В новом спектакле не будет места символизму и абстракции. Режиссер настаивает на том, что история будет рассказывать о живых, обычных людях, их бытовых переживаниях и эмоциональных состояниях. Богомолов уверен, что именно в привычных вещах кроется истинная суть человеческих взаимоотношений.

Этот подход обещает зрителям более глубокое и честное восприятие классического произведения, позволяя взглянуть на знакомые события с новой стороны. Спектакль предоставляет возможность увидеть эмоциональную правду персонажей и понять их стремления и желания.