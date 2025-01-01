Московская премьера оперы «Три сестры»

Апрельским событием проекта «RE-Конструкция» станет московская премьера оперы композитора Александра Чайковского «Три сестры» по мотивам знаменитой пьесы Антона Чехова. Постановка подготовлена Георгием Исаакяном, который вновь обращается к этому значимому произведению.

История пьесы

«Три сестры» была написана Чеховым в 1900 году и уже через год была впервые поставлена на сцене Московского Художественного Театра, который вскоре стал одним из ведущих театров мира. Это произведение оказало огромное влияние на развитие театрального искусства и до сих пор остается востребованным в репертуарах театров по всему миру.

Путь к оперному воплощению

Путь «Трех сестер» на оперную сцену оказался долгим. Мировая премьера оперы Александра Чайковского «Три сестры Прозоровы, генеральские дочки» состоялась в 1995 году в Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского. Это был один из первых в мире опытов переноса чеховских сюжетов в оперный формат.

Творческая команда

Режиссером оперы в Перми стал Народный артист СССР Владимир Курочкин, а его ассистентом — Георгий Исаакян. Интересно, что Исаакян сейчас является художественным руководителем Театра имени Наталии Сац и автором проекта «RE-Конструкция». Специально для этой премьеры Георгий Исаакян решил посвятить спектакль своему учителю — Владимиру Курочкину.

Спектакль на новой сцене

Московская премьера оперы «Три сестры» состоится в полусценическом исполнении в Фойе Большой сцены Театра имени Наталии Сац. Музыкальное руководство возложено на Ярослава Ткаленко, хоровое исполнение обеспечит Дмитрий Брашовян, а сценографией и художественным оформлением займется главный художник театра Станислав Фесько и художник по костюмам Варвара Захарова.

Не упустите шанс увидеть это значимое театральное событие, которое объединяет в себе настоящие традиции чеховского искусства и современную интерпретацию!