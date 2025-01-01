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Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля по знаменитой пьесе А. П. Чехова в Краснодаре

Приглашаем вас на премьеру спектакля «Три сестры», который впервые будет представлен на театральной сцене Краснодара. Эта постановка основана на ситориях жизни трех чеховских героинь Ольги, Маши и Ирины, и погружает зрителя в мир их переживаний и мечтаний.

Темы и идеи спектакля

Спектакль затрагивает важные и глубокие темы, такие как стремление к изменениям и преодоление внутренней пустоты. «Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива?» — этот вопрос, который звучит в пьесе, заставляет задуматься о ценности жизни и о том, как легко потерять связь с прошедшими моментами.

Главные героини сталкиваются с вопросом: «Нужен ли подвиг, чтобы изменить свою жизнь?» Они мечтают о Москве, которая для них символизирует надежду и новые возможности. Но на пути к мечте стоит пропасть между желанием и реальными действиями.

Интересные факты о спектакле

Это не просто музыкальная драма. Это глубокое исследование человеческой души и ее стремлений. Уникальный подход к интерпретации текста подчеркивает значимость каждого слова и эмоции, которые испытывают героини.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события. Впереди — множество размышлений о жизни, о счастье и о том, как важно не упускать моменты, которые могут изменить наше существование.

Режиссер
Мария Селедец
В ролях
Олеся Богданова
Анна Еркова
Евгения Белова
Татьяна Башкова
Анастасия Поддубная

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 1200 ₽
Краснодар, 24 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 1200 ₽

Фотографии

Три сестры

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