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Три сапога — пара
Киноафиша Три сапога — пара

Спектакль Три сапога — пара

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Нестандартная интерпретация Чехова в спектакле «Три сапога — пара»

Спектакль «Три сапога — пара» театра «АРТ» — это необычная интерпретация произведений Антона Павловича Чехова, которые выполнены в жанре клоунады. Артисты театра создали уникальное сценическое пространство, где классические пьесы обретают новое звучание, наполненное юмором и глубокими психологическими нюансами.

Сюжет

В основе постановки — две известные одноактные пьесы Чехова: «Предложение» и «Медведь». Оба произведения рассказывают о простых, но принципиальных людях, чьи судьбы переплетаются через взаимные обиды, несогласия и недоразумения. В каждой истории принципиальность героев играет ключевую роль — она одновременно мешает им жить и помогает обрести счастье.

В спектакле задействованы всего три актера, которые играют шесть персонажей, создавая калейдоскоп эмоций, состояний и неожиданных образов. Визуальная лаконичность и психологическая глубина подчеркивают художественную цель постановки — показать силу характера и духа через призму комедии.

Жанр и атмосфера

Жанр спектакля сложно определить однозначно: это и клоунада, и классическая чеховская драма с её тонкой игрой на эмоциях и настроениях. Камерность постановки создаёт атмосферу интимного театрального действия, где каждый зритель становится участником этой особенной игры актеров.

Постановку осуществил заслуженный артист России Александр Исаков, который придал знакомым чеховским произведениям новое звучание и динамику.

Это камерное представление подарит зрителям погружение в мир Чехова, где грустное и смешное соседствуют, создавая уникальную театральную атмосферу.

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Вера Егорова
Кирилл Долгов
Антон Красиков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 2000 ₽
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Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1800 ₽

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