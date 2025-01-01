Три русских баса. «Очи черные». Русские романсы

Три баса-профундо: вокальная магия глубоких голосов

В программе ансамбля, в который входят басы-профундо Владимир Миллер, Михаил Круглов и Павел Андреев, прозвучат вокальные хиты XIX–XX веков. Эти исполнители с уникальными низкими голосами обладают тембром, сравнимым с регистром органа или звучанием большого колокола. Их пение обладает завораживающей силой, которая оставляет неизгладимое впечатление на слушателей.

Вокальные шедевры разных эпох

В программе — классические произведения, такие как:

«Соловей» А. Алябьева

«Вдоль по улице метелица метет» А. Варламова

Арии Фарлафа и Попутная песня М. Глинки

Романсы «О, если б мог выразить в звуке» и «Очи черные»

Русские солдатские песни и произведения В. Гаврилина

Эти произведения приобретают особую мощь и величие в исполнении трех уникальных вокалистов, которые привносят в них благородство и глубину.

Ведущие музыканты

К ансамблю присоединился талантливый пианист Михаил Бузин, доцент Санкт-Петербургской консерватории, который аккомпанирует певцам.

Долгая и успешная карьера

С момента своего создания три баса-профундо покорили зрителей Европы и России, выступая на лучших концертных площадках, таких как Большой Кремлевский Дворец и Светлановский зал Дома музыки. Их популярность подтвердили многочисленные альбомы и успешные концерты с оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

Продолжительность мероприятия: два отделения по 45 минут.