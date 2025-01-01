Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Три русских баса. «Очи черные». Русские романсы
Билеты от 700₽
Киноафиша Три русских баса. «Очи черные». Русские романсы

Три русских баса. «Очи черные». Русские романсы

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Три баса-профундо: вокальная магия глубоких голосов

В программе ансамбля, в который входят басы-профундо Владимир Миллер, Михаил Круглов и Павел Андреев, прозвучат вокальные хиты XIX–XX веков. Эти исполнители с уникальными низкими голосами обладают тембром, сравнимым с регистром органа или звучанием большого колокола. Их пение обладает завораживающей силой, которая оставляет неизгладимое впечатление на слушателей.

Вокальные шедевры разных эпох

В программе — классические произведения, такие как:

  • «Соловей» А. Алябьева
  • «Вдоль по улице метелица метет» А. Варламова
  • Арии Фарлафа и Попутная песня М. Глинки
  • Романсы «О, если б мог выразить в звуке» и «Очи черные»
  • Русские солдатские песни и произведения В. Гаврилина

Эти произведения приобретают особую мощь и величие в исполнении трех уникальных вокалистов, которые привносят в них благородство и глубину.

Ведущие музыканты

К ансамблю присоединился талантливый пианист Михаил Бузин, доцент Санкт-Петербургской консерватории, который аккомпанирует певцам.

Долгая и успешная карьера

С момента своего создания три баса-профундо покорили зрителей Европы и России, выступая на лучших концертных площадках, таких как Большой Кремлевский Дворец и Светлановский зал Дома музыки. Их популярность подтвердили многочисленные альбомы и успешные концерты с оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

Продолжительность мероприятия: два отделения по 45 минут.

Купить билет на концерт Три русских баса. «Очи черные». Русские романсы

Помощь с билетами
Март
5 марта четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

В ближайшие дни

Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
19 сентября в 20:00 Comedy Hall
от 890 ₽
Новое и лучшее: Иван Абрамов
18+
Юмор
Новое и лучшее: Иван Абрамов
28 ноября в 19:00 Москва
от 1700 ₽
Виктор Зинчук
18+
Классическая музыка Акустика
Виктор Зинчук
28 ноября в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше