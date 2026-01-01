Три рояля в Алматы

В 2026 году Шоу трех роялей Bel Suono отмечает своё 15-летие грандиозным юбилейным туром. За эти годы коллектив создал уникальный жанр на стыке академических традиций, современных технологий и сценического шоу.
Их интерпретации классики поражают свежестью и глубиной. Виртуозность исполнения гармонично сочетает профессионализм с эмоциональной мощью и тонким вкусом.
Программа юбилейного тура объединит всё лучшее, с чего начиналась история Bel Suono. Зрители смогут насладиться новыми музыкальными произведениями: от авторских сочинений солистов до переработок шедевров классики. Также будут представлены саундтреки мирового и советского кинематографа, а также неожиданные интерпретации мировой поп- и рок-классики.
Bel Suono — это классика, говорящая на языке XXI века, которая продолжает удивлять и вдохновлять зрителей.
В юбилейном туре также состоится выход нового студийного альбома коллектива. Это уже седьмой по счету альбом, который продолжит музыкальную историю Bel Suono и представит свежие звуковые решения.