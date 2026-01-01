Оповещения от Киноафиши
Три рояля в Алматы

Bel Suono - юбилейный тур «Нам 15 лет!»

В 2026 году Шоу трех роялей Bel Suono отмечает своё 15-летие грандиозным юбилейным туром. За эти годы коллектив создал уникальный жанр на стыке академических традиций, современных технологий и сценического шоу.

Их интерпретации классики поражают свежестью и глубиной. Виртуозность исполнения гармонично сочетает профессионализм с эмоциональной мощью и тонким вкусом.

Юбилейная программа

Программа юбилейного тура объединит всё лучшее, с чего начиналась история Bel Suono. Зрители смогут насладиться новыми музыкальными произведениями: от авторских сочинений солистов до переработок шедевров классики. Также будут представлены саундтреки мирового и советского кинематографа, а также неожиданные интерпретации мировой поп- и рок-классики.

Классика XXI века

Bel Suono — это классика, говорящая на языке XXI века, которая продолжает удивлять и вдохновлять зрителей.

Новый альбом

В юбилейном туре также состоится выход нового студийного альбома коллектива. Это уже седьмой по счету альбом, который продолжит музыкальную историю Bel Suono и представит свежие звуковые решения.

В других городах
Май
13 мая среда
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

