Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три поросенка
Киноафиша Три поросенка

Спектакль Три поросенка

0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Увлекательная сказка для всей семьи

Приглашаем детей и их родителей на музыкальный спектакль «Три поросёнка» – весёлую и поучительную историю о том, как важны трудолюбие, дружба и взаимопомощь.

Сюжет

Три поросёнка жили беззаботно и весело, наслаждаясь песнями и играми. Но однажды одному из них пришла мысль – пора строить домик! Братцы не сразу восприняли это всерьёз, но вскоре и они решили взяться за дело. Каждый построил себе дом в соответствии с характером: один – из соломы, другой – из веточек, а третий – из камня.

Рядом с ними жил волк, но не обычный злодей, а волк-мечтатель. Ему не понравилось, как поросята подошли к вопросу строительства, и он решил проучить их, разрушив слабые домики. Однако каменный дом стоял непоколебимо! Волку пришлось вступить в переговоры с поросятами, и тут выяснилось, что он вовсе не волк, а бездомный пёс. Поросята приютили его, и с тех пор они стали жить вместе, дружно распевая песни.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Три поросёнка» – это не просто любимая всеми сказка, но и современная интерпретация классической истории с неожиданными поворотами сюжета. Красочные декорации, живая музыка и увлекательные приключения заставят улыбнуться и детей, и взрослых. Спектакль учит важным жизненным урокам о том, как важно быть ответственным, помогать друг другу и, конечно же, как дружба может преодолеть любые трудности.

Отличный выбор для семейного досуга, который подарит радость и маленьким зрителям, и их родителям!

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Маргарита Шумилова
Константин Кожев
Владимир Ермилов
Анна Перевозчикова
Олеся Торопова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Бродячая собачка. Новая сцена Санкт-Петербург, просп. Стачек, 74/1
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Бродячая собачка. Новая сцена Санкт-Петербург, просп. Стачек, 74/1
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 650 ₽

Фотографии

Три поросенка Три поросенка Три поросенка Три поросенка Три поросенка

В ближайшие дни

Гамлет
16+
Драма
Гамлет
24 сентября в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1500 ₽
Человек из Дублина
18+
Премьера Драма
Человек из Дублина
31 октября в 19:00 Новая сцена Александринского театра
от 2700 ₽
Если бы знать
18+
Драма
Если бы знать
26 октября в 19:00 Театр им. Комиссаржевской
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше