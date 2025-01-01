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Киноафиша Три поросенка

Спектакль Три поросенка

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Классическая сказка в новом прочтении Новосибирского театра кукол

Новосибирский театр кукол приглашает на спектакль «Сказка про трех поросят» — знакомую с детства историю, которая получила яркую и современную интерпретацию. Сюжет, известный по версиям английских, американских и российских авторов, обрёл новую жизнь на сцене театра в постановке заслуженной артистки РФ Ольги Гущиной и заслуженного работника культуры РФ Александра Корытного.

Инновационная сценография и свежий взгляд на классику

Премьера спектакля состоялась 6 декабря 2013 года, и с тех пор постановка пользуется неизменной популярностью у зрителей. Хотя это произведение считается «классикой жанра», новая версия спектакля отличается оригинальностью. Постановщики осознанно отошли от традиционных решений, создав современное пространство, близкое к детским рисункам. Эта стилистика помогает юным зрителям легко ориентироваться в происходящем, превращая спектакль в продолжение детской игры в сказку.

Сказка, полная веселья и сюрпризов

Поросята в этом спектакле — не просто персонажи из известной истории, а настоящие жизнерадостные и озорные непоседы. Несмотря на знакомый сюжет, в постановке нашлось место новым поворотам, которые удивят даже тех, кто помнит сказку с детства. Это представление сохранит мудрость оригинальной истории, но принесет много неожиданных моментов.

Для всей семьи

Спектакль станет отличным выбором для семейного посещения, ведь он рассчитан на зрителей всех возрастов. Маленькие зрители увидят знакомых героев в новом свете, а взрослые смогут по-новому взглянуть на любимую с детства сказку.

Не упустите возможность увидеть «Трех поросят» в исполнении артистов-кукловодов Новосибирского театра кукол и получить заряд хорошего настроения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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