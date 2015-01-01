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Три поросенка
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Спектакль Три поросенка

Постановка
НОВАТ 0+
Режиссер Минтай Тлеубаев
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Балетная постановка для всей семьи в НОВАТ

Знаменитая сказка «Три поросенка» оживает на сцене Новосибирского театра оперы и балета в новой интерпретации — балетной! История о трудолюбии, дружбе и находчивости, знакомая каждому с детства, обещает рассмешить и порадовать как детей, так и взрослых.

Чем порадует спектакль?

На сцене встретятся не только отважные поросята Ниф, Нуф и Наф, но и другие лесные жители: изящные Бабочки, трудолюбивые Муравьи, шустрая Белка и серьёзный Ёжик. Вместе они помогут поросятам справиться с хитрым Волком и построить крепкий домик.

Балет для всех

Язык классического балета в сочетании с современными визуальными эффектами подарит зрителям незабываемые впечатления. Даже самые юные зрители оценят красоту танца, а динамичный видеоряд перенесёт всех в волшебный лес.

Этот спектакль — отличная возможность для всей семьи насладиться искусством балета и окунуться в мир сказки, где добро, смекалка и дружба всегда побеждают зло

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 11 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Репка
0+
Детский Кукольный
Репка
31 августа в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
Анюта
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Балет
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25 сентября в 19:00 НОВАТ
от 1000 ₽
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