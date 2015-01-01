Спектакль Три поросенка

Балетная постановка для всей семьи в НОВАТ

Знаменитая сказка «Три поросенка» оживает на сцене Новосибирского театра оперы и балета в новой интерпретации — балетной! История о трудолюбии, дружбе и находчивости, знакомая каждому с детства, обещает рассмешить и порадовать как детей, так и взрослых.

Чем порадует спектакль?

На сцене встретятся не только отважные поросята Ниф, Нуф и Наф, но и другие лесные жители: изящные Бабочки, трудолюбивые Муравьи, шустрая Белка и серьёзный Ёжик. Вместе они помогут поросятам справиться с хитрым Волком и построить крепкий домик.

Балет для всех

Язык классического балета в сочетании с современными визуальными эффектами подарит зрителям незабываемые впечатления. Даже самые юные зрители оценят красоту танца, а динамичный видеоряд перенесёт всех в волшебный лес.

Этот спектакль — отличная возможность для всей семьи насладиться искусством балета и окунуться в мир сказки, где добро, смекалка и дружба всегда побеждают зло