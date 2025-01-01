Три поросенка: Веселое приключение для всей семьи

Приглашаем вас на увлекательный спектакль "Три поросенка" — забавную историю о трех поросятах, которые весело живут, строят дома и сражаются с волком.

Классическая сказка в новом исполнении

Наш спектакль сохраняет дух классической английской сказки: поросята предстоят перед зрителями такими, какими они есть — игривыми и беззаботными, а волк остается волком. Ожидайте песни, танцы и захватывающие погонки с неожиданным финалом.

Актёры и куклы в гармонии

В спектакле используются куклы планшетной системы, что позволяет создать уникальную сценическую атмосферу. По замыслу режиссёра и художника, актёры и куклы представляют два мира: мир взрослых и мир детей.

Музыкальное оформление

Спектакль насыщен музыкальными номерами: актёры поют и танцуют, создавая живую и радостную атмосферу. Постановка основана на инсценировке Вячеслава Борисова, и, несмотря на её классическое происхождение, спектакль наполнен современными элементами и изюминками.

Приходите и разделите радость приключений с нашими героями!