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Три поросенка
Киноафиша Три поросенка

Спектакль Три поросенка

Постановка
Театр сказки 0+
Режиссер Вячеслав Борисов
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Три поросенка: Веселое приключение для всей семьи

Приглашаем вас на увлекательный спектакль "Три поросенка" — забавную историю о трех поросятах, которые весело живут, строят дома и сражаются с волком.

Классическая сказка в новом исполнении

Наш спектакль сохраняет дух классической английской сказки: поросята предстоят перед зрителями такими, какими они есть — игривыми и беззаботными, а волк остается волком. Ожидайте песни, танцы и захватывающие погонки с неожиданным финалом.

Актёры и куклы в гармонии

В спектакле используются куклы планшетной системы, что позволяет создать уникальную сценическую атмосферу. По замыслу режиссёра и художника, актёры и куклы представляют два мира: мир взрослых и мир детей.

Музыкальное оформление

Спектакль насыщен музыкальными номерами: актёры поют и танцуют, создавая живую и радостную атмосферу. Постановка основана на инсценировке Вячеслава Борисова, и, несмотря на её классическое происхождение, спектакль наполнен современными элементами и изюминками.

Приходите и разделите радость приключений с нашими героями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽

Фотографии

Три поросенка Три поросенка

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