Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три поросенка
Киноафиша Три поросенка

Спектакль Три поросенка

Постановка
Камерная сцена 0+
Режиссер Александр Иванов
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль для всей семьи «Три поросенка»

Знакомая многим английская сказка о трёх поросятах вновь оживает на сцене. В этом спектакле радостно и увлекательно рассказывается история о двух младших поросятах, которые, уходя от трудностей, насмехались над своим старшим братом. Их беззаботность чуть не завершилась трагедией: преследуемые грозным, голодным Волком, братья должны научиться чему-то важному.

Музыка и песни

Спектакль наполнен живой музыкой и весёлыми песенками, что делает его привлекательным как для детей, так и для взрослых. Музыкальные номера добавляют яркости к сюжетной линии и создают атмосферу веселья.

Поучительный аспект

Несмотря на развлекательный формат, история сохраняет свою поучительность, призывая детей жить дружно и поддерживать друг друга в трудные моменты. Это важная мораль, которую каждый юный зритель унесёт с собой после просмотра.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Три поросенка», который подарит много радостных моментов и важные уроки для всей семьи!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше