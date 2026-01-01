Оповещения от Киноафиши
Три поросёнка
Спектакль Три поросёнка

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказка о трёх поросятах в Башкирском театре кукол

В Башкирском театре кукол состоится спектакль по известной сказке о трёх поросятах. В центре истории — три брата, которые весело проводят лето, даже не подозревая о грядущих опасностях. Злой волк всячески пытается их поймать, но поросята находят способ спастись.

Спектакль объединяет кукольный театр и живых актёров, создавая яркую и музыкальную атмосферу. Это представление обязательно понравится детям, которые любят сказки и кукольные спектакли.

Краткое содержание

Жили-были на свете три маленьких поросёнка, одинакового роста, кругленькие и розовые, с весёлыми хвостиками. Всё лето они кувыркались в зелёной траве, не подозревая о возможных опасностях, скрывающихся за углом.

Эмоции и впечатления

Старая, добрая сказка, рассказанная языком театра кукол, подарит маленьким зрителям яркие впечатления и радостные эмоции. В этом весёлом и музыкальном спектакле про трёх братьев поросят, которые спасаются от злого волка, дети встретят очаровательных кукол, увидят живых актёров и все вместе порадуются счастливому финалу!

Фотографии

Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка
