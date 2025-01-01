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Три поросенка
Билеты от 600₽
Киноафиша Три поросенка

Спектакль Три поросенка

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Три поросёнка» — веселая сказка для самых маленьких

Приглашаем вас и ваших детей на захватывающее представление «Три поросёнка», основанное на знаменитой сказке С. Михалкова. Это яркий и радостный спектакль-праздник, который подарит незабываемые эмоции как маленьким зрителям, так и их родителям!

Сюжет

На сцене развернётся история о трёх забавных братьях-поросятах, которые решают построить себе домики. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф спешат завершить свои постройки из соломы и веточек, в то время как старший брат Наф-Наф трудится над кирпичным домом. Как вы думаете, чей дом окажется прочнее и сможет устоять перед лукавым Волком?

Приключения и игры

Маленьких зрителей ждет увлекательная сказка с множеством шуток, веселых игр и музыки. Дети смогут не только наблюдать за приключениями героев, но и участвовать в интерактивных играх. Скучать не придется!

Информация о спектакле

  • Продолжительность: 60 минут (без антракта)
  • Художественный руководитель: Заслуженный работник культуры РФ Юрий Дёжкин

Актерский состав

  • Ниф-Ниф: Дина Мирбоязова, Максим Аверьянов
  • Нуф-Нуф: Екатерина Орлова, Александр Лавров
  • Наф-Наф: Елена Зайцева, Елизавета Аверьянова
  • Волк: Александр Грибанов, Олег Сушков, Константин Денисов

Не упустите возможность устроить настоящий праздник для вашего ребенка! Ждем вас на спектакле «Три поросёнка»!

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Дина Мирбоязова
Максим Аверьянов
Екатерина Орлова
Александр Лавров
Елена Зайцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽

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