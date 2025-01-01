Спектакль Три поросенка

Спектакль «Три поросёнка» — веселая сказка для самых маленьких

Приглашаем вас и ваших детей на захватывающее представление «Три поросёнка», основанное на знаменитой сказке С. Михалкова. Это яркий и радостный спектакль-праздник, который подарит незабываемые эмоции как маленьким зрителям, так и их родителям!

Сюжет

На сцене развернётся история о трёх забавных братьях-поросятах, которые решают построить себе домики. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф спешат завершить свои постройки из соломы и веточек, в то время как старший брат Наф-Наф трудится над кирпичным домом. Как вы думаете, чей дом окажется прочнее и сможет устоять перед лукавым Волком?

Приключения и игры

Маленьких зрителей ждет увлекательная сказка с множеством шуток, веселых игр и музыки. Дети смогут не только наблюдать за приключениями героев, но и участвовать в интерактивных играх. Скучать не придется!

Информация о спектакле

Продолжительность: 60 минут (без антракта)

60 минут (без антракта) Художественный руководитель: Заслуженный работник культуры РФ Юрий Дёжкин

Актерский состав

Ниф-Ниф: Дина Мирбоязова, Максим Аверьянов

Дина Мирбоязова, Максим Аверьянов Нуф-Нуф: Екатерина Орлова, Александр Лавров

Екатерина Орлова, Александр Лавров Наф-Наф: Елена Зайцева, Елизавета Аверьянова

Елена Зайцева, Елизавета Аверьянова Волк: Александр Грибанов, Олег Сушков, Константин Денисов

Не упустите возможность устроить настоящий праздник для вашего ребенка! Ждем вас на спектакле «Три поросёнка»!