Спектакль Три поросенка

Приглашаем вас и ваших детей на захватывающее представление «Три поросёнка», основанное на знаменитой сказке С. Михалкова. Это яркий и радостный спектакль-праздник, который подарит незабываемые эмоции как маленьким зрителям, так и их родителям!
На сцене развернётся история о трёх забавных братьях-поросятах, которые решают построить себе домики. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф спешат завершить свои постройки из соломы и веточек, в то время как старший брат Наф-Наф трудится над кирпичным домом. Как вы думаете, чей дом окажется прочнее и сможет устоять перед лукавым Волком?
Маленьких зрителей ждет увлекательная сказка с множеством шуток, веселых игр и музыки. Дети смогут не только наблюдать за приключениями героев, но и участвовать в интерактивных играх. Скучать не придется!
Не упустите возможность устроить настоящий праздник для вашего ребенка! Ждем вас на спектакле «Три поросёнка»!