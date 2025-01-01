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Три поросёнка!
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Спектакль Три поросёнка!

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О концерте/спектакле

Театральная сказка: «Три поросенка» по-новому

В этом месяце театр приглашает зрителей на увлекательный спектакль, основанный на известной истории о трех поросятах и сером Волке. В интерпретации нашей труппы эта классическая сказка обретает новые краски и неожиданные повороты.

Участники спектакля

На сцене зрителей ждут талантливые актеры:

  • Денис Несолёный
  • Дарья Пантелеева / Оксана Сидорчик

О чем спектакль?

Спектакль расскажет знакомую историю по-новому, используя неожиданные элементы, такие как веники, корзинки и три охапки лыка. Это придаст действию особую атмосферу и позволит зрителям увидеть, как из самых простых вещей может возникнуть настоящая магия.

Для кого?

Этот спектакль станет отличным развлечением как для детей, так и для взрослых. Он подарит зрителям возможность погрузиться в мир фантазии и волшебства, а также вспомнить о важности мечты и творчества.

Не упустите возможность!

Приходите в наш театр, чтобы насладиться этой веселой и поучительной сказкой. Уверены, что она оставит у вас только положительные эмоции и запомнится надолго!

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