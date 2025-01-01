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Три поросенка
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Спектакль Три поросенка

0+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Три поросенка»: веселая история об одной семейке

Приглашаем вас на увлекательный спектакль для всей семьи — «Три поросенка». Это смешная и трогательная история о папе, маме и трех озорных сыновьях, которые обожают шалить, но совершенно не любят соблюдать правила: умываться, чистить зубы и убирать за собой.

Педагогический эксперимент и веселая игра

Устав от шалостей своих детей, папа решает провести необычный педагогический эксперимент. Он придумывает игру «Три поросенка», в которой братья-поросята с помощью смекалки, выдумки, трудолюбия и смелости побеждают волка. В процессе они не только становятся ответственными мальчишками, но и учатся дружбе и взаимопомощи.

Семейные ценности через игровую форму

Спектакль создан для семейного просмотра и решает важные воспитательные задачи. Через игровую форму дети учатся быть терпеливыми, испытывать сочувствие друг к другу, трудиться вместе и уважать родителей. Художественное оформление спектакля с графичными плоскостными декорациями напоминает детские рисунки, что способствует развитию творческого воображения и визуализации.

Динамика и легкость восприятия

В спектакле также присутствуют вокальные и танцевальные номера, которые добавляют динамики и легкости восприятия. Режиссер Анастасия Старцева отмечает: «Маленький зритель является самым увлеченным зрителем в театре. Главное — схватить его внимание. Настоящая детская сказка должна создаваться честно и азартно. Если вся команда подключит воображение и детскую открытость к миру, постановка обязательно будет увлекательной для юного зрителя».

Каст

В ролях: Кирилл Фриц, Григорий Волокитин, Иван Павлов, Данил Супрун, Евгений Сизов, Анна Сосой.

Не упустите возможность погрузиться в мир веселых приключений и поучительных историй! Ждем вас на спектакле!

Режиссер
Анастасия Старцева
В ролях
Кирилл Фриц
Григорий Волокитин
Иван Павлов
Данил Супрун
Евгений Сизов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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