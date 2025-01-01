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Три поросёнка
Киноафиша Три поросёнка

Спектакль Три поросёнка

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения трех братьев-поросят в семейном спектакле кукольного театра

В этом сезоне театр приглашает зрителей на увлекательный спектакль для всей семьи «Три брата-поросенка». История о трех поросятах, которые решили развлечься, станет настоящим открытием для детей и их родителей.

Как возникла идея

Главные герои - три брата-поросенка - решили провести время за игрой. Каждый из них хотел сыграть в свою любимую историю: один выбрал «Три толстяка», другой - «Три мушкетера», а третий - «Три богатыря». Не сумев договориться, поросята начали строить домики для своих героев на лесной полянке.

Строительство и неожиданное приключение

Каждый брат построил свой дом: один из соломы, другой из веток, третий - из камня. Но, как это часто бывает в сказках, на их полянку пришел злой волк. Он разрушил домики двух поросят, но именно это событие стало поворотным моментом в их истории.

Дружба и единство

Пока братья сражались с волком, они поняли, как важна дружба. В конце концов, им удалось прогнать волка обратно в лес, и с тех пор братья стали жить вместе в надежном каменном доме - символе их крепкой дружбы.

Полезная информация

Спектакль «Три брата-поросенка» не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о дружбе, единстве и помощи друг другу. Не упустите возможность увидеть это яркое представление в нашем театре!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 10 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽
Челябинск, 16 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽
Челябинск, 14 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽
Челябинск, 16 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
10:30 от 400 ₽

Фотографии

Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка Три поросёнка

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