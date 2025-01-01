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Три поросенка. Ой
Билеты от 1500₽
Киноафиша Три поросенка. Ой

Спектакль Три поросенка. Ой

Постановка
Театр на Таганке 6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Премьера на Новой сцене Театра на Таганке: «Три поросёнка. Ой»

25 и 26 октября 2025 года на Новой сцене Театра на Таганке состоится долгожданная премьера спектакля для всей семьи «Три поросёнка. Ой». Этот проект реализован в сотрудничестве с М_ ФАБРИКОЙ ДЕТСКОГО КОНТЕНТА и поддержан Российским фондом культуры.

Новое прочтение классической сказки

Знакомая с детства история о трёх поросятах, написанная Сергеем Михалковым, получила новое прочтение благодаря его внучкам, Ане и Наде Михалковым, которые стали создательницами и идейными вдохновительницами постановки. Их трепетное отношение к семейному наследию и любовь к детской литературе помогли превратить известную сказку в увлекательное и многослойное театральное приключение.

Уникальная визуальная вселенная

Художник спектакля, Мария Трегубова, лауреат премий «Золотая Маска» и «Хрустальная Турандот», создала уникальную визуальную вселенную. Зрителей ждут огромные куклы, фантастические образы героев и яркие декорации, которые погружают в мир, где возможны чудеса, смех, страх, храбрость, игра и глубокий смысл.

Необычный главный герой

В этом спектакле главным рассказчиком и режиссером истории станет тот, кого все привыкли бояться — Волк. Может быть, именно его взгляд поможет заново услышать добрые уроки сказки о лени и труде, страхе и смелости, справедливости и прощении.

Театр как пространство для игры и размышлений

«Три поросёнка. Ой» — это спектакль, в котором классика встречается с современностью, а театр становится пространством игры, размышлений и открытий для детей и взрослых. Здесь маленькие зрители смогут почувствовать себя художниками, соавторами и даже волшебниками.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Билеты доступны в кассах театра и на официальном сайте.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
12:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽
26 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
12:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽

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