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Три поросенка. Музыкальное шоу
Киноафиша Три поросенка. Музыкальное шоу

Спектакль Три поросенка. Музыкальное шоу

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Елена Клименко
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Приключения трёх поросят» — музыкальный спектакль для всей семьи в Ростове-на-Дону

В основе спектакля лежит знаменитая английская народная сказка о приключениях трёх отважных поросят: Наф-Нафа, Нуф-Нуфа и Ниф-Нифа. Эта история знакома многим с детства и учит детей важным жизненным урокам. Дружба, отвага и сообразительность — именно эти качества помогают героям справиться с коварным Волком.

Встреча с лесными жителями

Помимо привычных персонажей, зрители встретятся с лесными жителями, которые окажут помощь поросятам в их нелёгком пути. Вместе с доброй феей они отправятся в захватывающее приключение, полное интересных встреч и неожиданных поворотов.

Музыкальный и интерактивный формат

Спектакль наполнен весельем, музыкой и интерактивными моментами, что делает его идеальным для семейного просмотра. Визуальное пространство театра обогащено современными технологиями, такими как видеомэппинг, что придаёт постановке особую атмосферу.

Погружение в мир волшебства

Ростовые куклы, красочные песни и зажигательные танцы позволят зрителям полностью окунуться в мир сказки, чудес и волшебства. Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального приключения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 27 сентября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 550 ₽ 13:00 от 550 ₽

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