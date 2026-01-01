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Три поросёнка и Красная шапочка
Билеты от 900₽
Киноафиша Три поросёнка и Красная шапочка

Спектакль Три поросёнка и Красная шапочка

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Билеты от 900₽

О спектакле

Сказочный спектакль от театра Карабаса-Барабаса

Приглашаем всех маленьких зрителей на незабываемое представление, где они смогут познакомиться с самыми известными сказочными героями!

Две увлекательные истории

Первый сюжет расскажет о трёх весёлых поросятах, которые строят дом, чтобы укрыться от злодеев. Яркие костюмы кукол, живой вокал, шутки и игры с зверятами создадут атмосферу настоящего праздника!

Во второй части вы увидите историю о Красной Шапочке, отправляющейся к бабушке и встречающей в лесу Серого Волка. Здесь маленькие зрители смогут стать активными участниками, помогая героям и подсказывая правильные решения.

Волшебные моменты на сцене

Вас ждет удивительное зрелище с красочными куклами, красивой музыкой и, конечно же, любимыми персонажами! Не упустите шанс окунуться в мир сказок, где добро всегда побеждает зло, а дружба и смекалка помогают преодолеть любые трудности.

Ждем вас на нашем спектакле, где каждый ребенок сможет почувствовать себя частью волшебной истории!

Купить билет на спектакль Три поросёнка и Красная шапочка

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Октябрь
Ноябрь
18 октября воскресенье
14:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 900 ₽
14 ноября суббота
14:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 900 ₽
29 ноября воскресенье
14:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 900 ₽

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