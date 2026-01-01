Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три поросёнка и Чёрный волк
Киноафиша Три поросёнка и Чёрный волк

Спектакль Три поросёнка и Чёрный волк

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Три поросенка и черный волк: сказка о необычных строителях

В Красноярском театре кукол пройдет спектакль «Три поросенка и черный волк», основанный на произведении Сергея Михалкова. Этот зрелищный спектакль познакомит зрителей с известной английской народной сказкой о трех братцах-поросятах.

На сцене вы встретите не только поросят и волка, но и веселых английских леди, а также их ироничного и учтивого слугу-камердинера. В зрительном зале вас ждет настоящая английская чайная церемония — это уникальная возможность узнать больше о культуре Англии!

Персонажи спектакля порадуют вас множеством задорных песенок, загадок и прибауток. Вы сможете поддержать атмосферу представления, приняв участие в исполнении веселой дразнилки: «Нам не страшен чёрный волк, чёрный волк, чёрный волк. Где ты ходишь, глупый волк, глупый волк, страшный волк?».

Да, волк будет именно черным, но он точно не страшный! Это семейное представление понравится как детям, так и родителям, ведь здесь будет много музыкальных номеров и интерактивных элементов, что сделает вечер незабываемым.

Купить билет на спектакль Три поросёнка и Чёрный волк

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта суббота
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

В ближайшие дни

Кармен
12+
Балет
Кармен
23 марта в 19:00 Красноярская филармония
от 1500 ₽
Мой дом
0+
Детский Кукольный
Мой дом
12 апреля в 16:30 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Как Лиса Медведя обманывала
0+
Детский Кукольный Интерактивный
Как Лиса Медведя обманывала
19 апреля в 15:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше