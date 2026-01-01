Спектакль Три поросёнка и Чёрный волк

Три поросенка и черный волк: сказка о необычных строителях

В Красноярском театре кукол пройдет спектакль «Три поросенка и черный волк», основанный на произведении Сергея Михалкова. Этот зрелищный спектакль познакомит зрителей с известной английской народной сказкой о трех братцах-поросятах.

На сцене вы встретите не только поросят и волка, но и веселых английских леди, а также их ироничного и учтивого слугу-камердинера. В зрительном зале вас ждет настоящая английская чайная церемония — это уникальная возможность узнать больше о культуре Англии!

Персонажи спектакля порадуют вас множеством задорных песенок, загадок и прибауток. Вы сможете поддержать атмосферу представления, приняв участие в исполнении веселой дразнилки: «Нам не страшен чёрный волк, чёрный волк, чёрный волк. Где ты ходишь, глупый волк, глупый волк, страшный волк?».

Да, волк будет именно черным, но он точно не страшный! Это семейное представление понравится как детям, так и родителям, ведь здесь будет много музыкальных номеров и интерактивных элементов, что сделает вечер незабываемым.