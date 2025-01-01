Спектакль Три поэта

Иммерсивный аудиоспектакль-променад «Три поэта»

«Три поэта» — это уникальная возможность прикоснуться к живой истории Екатеринбурга. В этом иммерсивном аудиоспектакле зрители смогут увидеть город глазами поэта Бориса Рыжего — проникновенно, точно и уязвимо. Его голос и стихотворные строки встраиваются в городскую ткань, открывая неожиданные смыслы в знакомых улицах и местах.

Погружение в поэтический мир

Зрителей ждет неспешная театральная прогулка по Екатеринбургу, где город становится живой декорацией. Надев наушники, вы окажетесь внутри тщательно выстроенного аудиопространства, в котором реальность переплетается с голосами великих поэтов — Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Бориса Рыжего.

Маршрут и финальная точка

Маршрут начинается у Центральной гостиницы вдоль улицы Малышева, проходит через набережную и мост, завершаясь у памятника И. Малышеву. Это не просто прогулка, а глубокое путешествие через архитектуру, воспоминания и живую поэзию. Каждый участник получает индивидуальный комплект наушников и погружается в интерактивный аудиоспектакль.

Интерактив и атмосферные перформансы

Прогулка выстроена в неспешном ритме, а зрителей ждут интерактивные элементы и небольшие уличные перформансы, вплетённые в маршрут. Эти короткие сценические эпизоды помогают прочувствовать атмосферу происходящего и увидеть город глазами Бориса Рыжего, а также услышать то, что обычно теряется в городском шуме. Зритель здесь не просто слушатель, а активный участник действия, один из тех, кто создает спектакль здесь и сейчас.

Звуковое оформление и ведение группы

Звуковое оформление спектакля записано профессиональными актёрами на студии. Точные интонации, живая речь, продуманный монтаж и современная аппаратура создают эффект полного погружения: граница между городом и художественным пространством стирается, а прогулка превращается в личное театральное переживание.

Всё действие сопровождается модератором, который мягко ведет группу по маршруту, помогает с техникой и обеспечивает комфортное восприятие на протяжении всего спектакля.

Для кого этот спектакль?

«Три поэта» — это шанс услышать город по-другому, увидеть привычные улицы сквозь поэтическое слово. Пройти вместе, но прожить — индивидуально. Это спектакль для тех, кто готов остановиться, услышать и посмотреть на город заново.

Формат: спектакль в наушниках | 16+