Спектакль Три поэта. Иммерсивный аудиоспектакль-прогулка

Иммерсивный аудиоспектакль-променад по Екатеринбургу

«Три поэта» — уникальный аудиоспектакль-променад, который предлагает зрителям увидеть Екатеринбург глазами поэта Бориса Рыжего. Это шанс познакомиться с живой историей города, прочувствовать его атмосферу через призму поэзии. Примечание: спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет и рассчитан на 20 человек.

Интерактивный аудиоспектакль

Зрители отправляются в неспешную театральную прогулку, надев наушники, которые позволяют им погрузиться в тщательно выстроенное аудиопространство. Голоса великих поэтов, включая Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Бориса Рыжего, становятся частью городского ландшафта.

Маршрут проходит от Центральной Гостиницы по улице Малышева, через набережную и мост, с финальной остановкой у памятника И. Малышеву. Это не просто прогулка — это путь, наполненный архитектурой, воспоминаниями и поэзией.

Уникальное звуковое оформление

Звуковое оформление спектакля создано профессиональными актёрами на студии, что обеспечивает точные интонации и живую речь. Современное оборудование и продуманный монтаж создают эффект полного погружения. Граница между городом и художественным пространством стирается, превращая прогулку в личное театральное переживание.

Участие в спектакле

Зритель в «Три поэта» не просто слушатель — он становится активным участником действия. Прогулка включает в себя интерактивы и небольшие уличные перформансы, которые помогают прочувствовать атмосферу происходящего и увидеть знакомые улицы с новой стороны. Модератор спектакля сопровождает группу, обеспечивая комфортное восприятие.

«Три поэта» — это возможность услышать город по-другому, остановиться и увидеть его заново, пройти вместе, но прожить этот опыт индивидуально.