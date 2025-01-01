Меню
Три плюс кот
Киноафиша Три плюс кот

Спектакль Три плюс кот

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трогательный спектакль о любви 

«Три плюс кот» — это веселый и трогательный спектакль, который исследует, о чем поют коты весной на крыше. Что бы они рассказали людям, если бы могли говорить?

Спектакль рассматривает, что общего у кота с мужчиной и какие проблемы их объединяют. Главный герой, Сергей, столкнулся со своими страхами, и именно Кот становится его верным спутником в этом путешествии.

Темы любви и поддержки

Сюжет рассказывает о том, как поддержка близкого человека помогает преодолеть трудности и обрести уверенность в поисках любви. Это история о том, как важно быть рядом и верить друг в друга, даже когда жизнь ставит перед нами сложные задачи.

Не упустите возможность насладиться этим увлекательным спектаклем о любви и дружбе!

Режиссер
Константин Соловьев
В ролях
Константин Соловьев
Михаил Дорожкин
Юлия Малинина
Инна Королева
Александр Наумов

