Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три плюс кот
Киноафиша Три плюс кот

Спектакль Три плюс кот

16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Три плюс кот: комедия о любви и поисках счастья

Самарский академический театр драмы имени Максима Горького представляет спектакль «Три плюс кот» по сценарию Евгения Шестакова, известного писателя-сатирика и автора монологов для многих популярных эстрадных артистов. Спектакль рассказывает историю о разведённом мужчине Сергее, его говорящем коте и двух женщинах – бывшей жене Вере и новой возлюбленной Юле.

Основная тема спектакля — стремление человека к идеальной любви, которая не всегда получается. Персонажи помещены в необычное пространство цирка-шапито, что подчеркивает выдуманность и не реалистичность их истории. Здесь металл юмор и комедия, что делает эту постановку привлекательной для зрителей, предпочитающих легкое, но глубокое содержание.

О чем спектакль?

«Три плюс кот» — это остроумная комедия, повествующая о том, как люди ищут и не всегда находят настоящую любовь. Ясная, нежная и интимная — именно такой должна быть любовь, которую хотят испытать герои и, возможно, мы все. Также в спектакле много юмора, ведь согласно режиссёру Борису Мильграму, «всё построено на нём». И действительно: многие моменты из пьесы могут напоминать наблюдения из нашей жизни.

Формат постановки

Спектакль создан в формате выездного шоу и предназначен для больших сценических площадок, что делает его доступным для широкой аудитории.

 

Исполнители
Мильграм Б

Купить билет на спектакль Три плюс кот

Помощь с билетами
В других городах
Май
31 мая воскресенье
14:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽
19:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽

Фотографии

Три плюс кот

В ближайшие дни

Двое и море
16+
Драма

Двое и море

6 июня в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 1500 ₽
Прошлым летом в Чулимске
16+
Драма

Прошлым летом в Чулимске

20 июня в 18:00 Камерная сцена
от 500 ₽
0+
Детский

Кто живет в темноте

31 мая в 12:00 Домик на крыше
от 1050 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше