Три плюс кот: комедия о любви и поисках счастья

Самарский академический театр драмы имени Максима Горького представляет спектакль «Три плюс кот» по сценарию Евгения Шестакова, известного писателя-сатирика и автора монологов для многих популярных эстрадных артистов. Спектакль рассказывает историю о разведённом мужчине Сергее, его говорящем коте и двух женщинах – бывшей жене Вере и новой возлюбленной Юле.

Основная тема спектакля — стремление человека к идеальной любви, которая не всегда получается. Персонажи помещены в необычное пространство цирка-шапито, что подчеркивает выдуманность и не реалистичность их истории. Здесь металл юмор и комедия, что делает эту постановку привлекательной для зрителей, предпочитающих легкое, но глубокое содержание.

О чем спектакль?

«Три плюс кот» — это остроумная комедия, повествующая о том, как люди ищут и не всегда находят настоящую любовь. Ясная, нежная и интимная — именно такой должна быть любовь, которую хотят испытать герои и, возможно, мы все. Также в спектакле много юмора, ведь согласно режиссёру Борису Мильграму, «всё построено на нём». И действительно: многие моменты из пьесы могут напоминать наблюдения из нашей жизни.

Формат постановки

Спектакль создан в формате выездного шоу и предназначен для больших сценических площадок, что делает его доступным для широкой аудитории.