Спектакль Три орешка для Золушки

Мюзикл на льду «Три орешка для Золушки» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на захватывающее ледовое шоу — новую версию легендарного кинофильма «Три орешка для Золушки», созданную известным композитором А.С. Зацепиным и режиссером Музой Ли. Это не просто концерт или творческая встреча, а полноценное театральное действо, объединяющее музику, поэзию и прозу.

Новые композиции и живое исполнение

В мюзикле собраны новые композиции, которые обещают расширить представления зрителей о возможностях и таланте артистов кино и театра. Шоу сопровождается мастерской звуковой и световой партитурой, а исполнение либретто артистами происходит в живом звучании.

Вдохновение и мечта

Положительная энергия, излучаемая артистами, дарит вдохновение и мечту, проникая в самое сердце. Золушка — одна из самых известных сказок, популярная во всем мире. Ее постановки можно увидеть на сценах различных театров, и теперь театр им. А.С. Зацепина представляет уникальную интерпретацию этой истории.

Сказочные герои и волшебный лес

История Золушки начинается с волшебного леса, где живет фея Роз, лесная Царица. На протяжении многих лет она наблюдала за несправедливостью к Золушке и, в канун Нового Года, решила сделать ей подарок — три волшебных золотых орешка, исполняющих желания. Каковы будут эти желания, вы сможете увидеть во Дворце Спорта «Юбилейный».

Участники шоу

Мюзикл представляет 26 артистов, включая ведущих исполнителей театра. Золушка — любимый персонаж всех возрастов, и каждый зритель найдет в этой истории что-то близкое и родное.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления, которое подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!