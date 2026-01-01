Оповещения от Киноафиши
Спектакль Три мушкетера

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Приключения мушкетеров в комедийной интерпретации

«Один за всех и все – за одного!» Это выражение из песни мушкетеров стало афоризмом для многих поколений и отражает основную идею спектакля: дружба, честь, справедливость и благородство. Именно эти качества помогают героям справляться с жизненными трудностями.

Сюжет разворачивается вокруг юного гасконца Д’Артаньяна, который, оказавшись на дворе короля Людовика XIII, втягивается в интриги и заговоры. Он встречает знаменитых мушкетеров Атоса, Портоса и Арамиса, которые быстро становятся его верными друзьями. Вместе они попадают в водоворот событий, способных изменить политическое устройство королевства.

Формат и премьера

Приключенческий спектакль, полон озорного юмора, будет интересен зрителям всех возрастов. Премьера состоялась 1 июня 2023 года.

Команда создателей

Автор романа – Александр Дюма. Инсценировка принадлежит Андрею Ганичеву, народному артисту РБ и лауреату государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича. Режиссер-постановщик – Мусалим Кульбаев, заслуженный деятель искусств РБ и также лауреат премии им. Ш. Бабича.

