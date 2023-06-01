По роману Александра Дюма

«Один за всех и все – за одного!» – выражение из песни мушкетеров стало афоризмом не одного поколения. Оно и отражает главную мысль спектакля: это дружба, честь, справедливость, благородство, благодаря которым героям удается справляться со многими жизненными трудностями.

История о юном гасконце Д’Артаньяне, который оказывается втянут в интриги и заговоры двора короля Людовика XIII. Молодой человек встречает мушкетеров Атоса, Портоса и Арамиса, которые быстро становятся его верными друзьями и вместе с ним попадают в водоворот событий, способных повлиять на государство и его политическое устройство.

Приключенческий, озорной спектакль будет интересен для всех возрастов.

Премьера состоялась — 1 июня 2023 г.

Жанр: Авантюрная комедия

Возрастное ограничение: 12+

Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом

Место: Большая сцена

АВТОРЫ И ПОСТАНОВЩИКИ:

Автор — Александр Дюма

Автор инсценировки – Андрей Ганичев, народный артист РБ, лауреат государственной республиканской молодежной премии им Ш. Бабича

Режиссер-постановщик – Мусалим Кульбаев, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат государственной республиканской молодежной премии им Ш. Бабича