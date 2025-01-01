Классика на современный лад: «Три мушкетера» в театре «Около»

В 1972 году известный режиссер Юрий Погребничко впервые поставил спектакль «Три мушкетера» по приглашению Камы Гинкаса и Генриетты Яновской в Красноярском театре. С тех пор эта история о смелых мушкетерах многократно видоизменялась, но сегодняшняя версия стала настоящим хитом театра «Около».

Приключения в новой интерпретации

Спектакль переносит зрителей в захватывающую атмосферу Франции XVII века. Интересно, что эта книга является одной из самых тиражируемых в послевоенной России, что подтверждает её непреходящую популярность.

Современные герои

В этой версии истории мы видим советского дальнобойщика, который в сопровождении своих троих коллег – Атоса, Портоса и Арамиса – переживает невероятные приключения. Такой подход к классике делает спектакль не только актуальным, но и близким каждому зрителю.

Не упустите возможность

Приходите в театр «Около», чтобы увидеть, как классика трансформируется в современности. Спектакль «Три мушкетера» – это не просто постановка, а уникальный опыт, который оставит незабываемые впечатления!