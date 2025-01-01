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Три мушкетера
Билеты от 500₽
Киноафиша Три мушкетера

Спектакль Три мушкетера

Приключения героев Дюма в СССР
Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Классика на современный лад: «Три мушкетера» в театре «Около»

В 1972 году известный режиссер Юрий Погребничко впервые поставил спектакль «Три мушкетера» по приглашению Камы Гинкаса и Генриетты Яновской в Красноярском театре. С тех пор эта история о смелых мушкетерах многократно видоизменялась, но сегодняшняя версия стала настоящим хитом театра «Около».

Приключения в новой интерпретации

Спектакль переносит зрителей в захватывающую атмосферу Франции XVII века. Интересно, что эта книга является одной из самых тиражируемых в послевоенной России, что подтверждает её непреходящую популярность.

Современные герои

В этой версии истории мы видим советского дальнобойщика, который в сопровождении своих троих коллег – Атоса, Портоса и Арамиса – переживает невероятные приключения. Такой подход к классике делает спектакль не только актуальным, но и близким каждому зрителю.

Не упустите возможность

Приходите в театр «Около», чтобы увидеть, как классика трансформируется в современности. Спектакль «Три мушкетера» – это не просто постановка, а уникальный опыт, который оставит незабываемые впечатления!

Режиссер
Юрий Погребничко
В ролях
Алексей Левинский
Юрий Погребничко
Илья Окс
Дмитрий Богдан
Иван Игнатенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 1000 ₽
12 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 октября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 3500 ₽

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