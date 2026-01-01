Спектакль Три минуты. Два дня. Пять лет. Всю жизнь

Продолжительность 50 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль Театральной школы Олега Табакова «Лан Ма»: Чехов в психологическом освещении

Театр «Современник» представляет спектакль Театральной школы Олега Табакова под названием «Лан Ма», который посвящён творчеству Антона Павловича Чехова. В данном проекте режиссёры решили обратиться к семи рассказам писателя, пронизанным глубоким психологизмом и исследованием человеческих отношений.

Темы спектакля

Каждое произведение в спектакле объединяет темы одиночества, непонимания, любви и поиска счастья. Лирика Чехова переплетается с комичностью, создавая многогранный портрет судьбы человека и его чувств.

Уникальность постановки

Одной из главных особенностей постановки является следование принципу Чехова: зрителям не даны готовые ответы. Конфликты в спектакле зачастую остаются открытыми, что создаёт атмосферу недосказанности и оставляет пространство для личных размышлений каждого зрителя. В этом многообразии эмоций каждый сможет найти отражение своих собственных переживаний и отношений.

Спектакль станет настоящим зеркалом, в котором зритель сможет увидеть себя и свои мысли, ценя глубокие психологические размышления и чеховское наследие.

Режиссер
Алена Лаптева
В ролях
Артем Малахов
Екатерина Милованова
Алена Морилова
Иван Прокопов
Никита Табунщик

