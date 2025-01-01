Меню
Три мешка сорной пшеницы
Киноафиша Три мешка сорной пшеницы

Спектакль Три мешка сорной пшеницы

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

"Три мешка сорной пшеницы" по В. Тендрякову к 80-летию Победы на сцене Нового драмтеатра. Возобновление постановки

Вы когда-нибудь задумывались о мире, где простая тарелка горячей картошки и ломоть черного хлеба с куском сахара становятся настоящей роскошью? Спектакль, о котором мы расскажем, погружает зрителя в жуткую атмосферу, где отголоски войны слышны даже в самом глубоком тылу. Герои этой истории — инвалиды, чекисты, и женщины, жаждущие простого счастья, — все они находятся на грани отчаяния.

Персонажи спектакля

Одним из ключевых героев является Кистерев, который, словно персонаж Булгакова, вложил всю свою привязанность в собак. Его судьба отражает безысходность и утрату надежды. В противовес ему — Женька Тулупов, единственным утешением которого становится «Город солнца» Кампанеллы. Это произведение, наполненное утопическими идеями, становится своеобразным символом надежды для героя.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные философские вопросы о бедности и богатстве. Как утверждает один из персонажей, «бедность делает людей негодяями, а богатство — надменными». Эти идеи поднимают интересные вопросы о человеческой природе и морали. В центре сюжета — три мешка сорной пшеницы, которые становятся пробным камнем для проверки самых глубоких чувств: дружбы, любви и гуманности.

Неожиданные столкновения

«Отобрать последнее пополам с сором — простишь ли себе?» — задает председатель не евангельский вопрос чекисту по сбору пшеницы. Эти слова резонируют с современными реалиями и заставляют задуматься о ценностях, которые мы выбираем в условиях кризиса.

Поиск тепла и счастья

В темноте спектакля, скрывающей случайных любовников, ищущих кусочек тепла хотя бы на одну ночь, зритель сталкивается с трогательной истиной: человеческое счастье может быть хрупким и мимолетным. Этот спектакль — не только о страданиях, но и о стремлении к простому, человеческому счастью, которое так необходимо каждому из нас.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Евгений Рубин
Александр Курский
Алексей Михайлов
Сергей Моисеев
Олег Бурыгин

Фотографии

Три мешка сорной пшеницы Три мешка сорной пшеницы Три мешка сорной пшеницы Три мешка сорной пшеницы Три мешка сорной пшеницы Три мешка сорной пшеницы Три мешка сорной пшеницы Три мешка сорной пшеницы

