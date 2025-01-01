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Три медведя
Билеты от 800₽
Киноафиша Три медведя

Спектакль Три медведя

0+
Режиссер Роман Альперин
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль для детей «Три медведя» от Театра марионеток «Фигаро»

Театр марионеток «Фигаро» представляет волшебный спектакль по мотивам сказок, басен и рассказов Л.Н. Толстого — «Три медведя», специально для дошкольников и младших школьников.

История о забавных медвежатах
В этом спектакле весёлые медвежата Мишутка и Гришутка, несмотря на свои шалости и попытки учиться, в итоге напакостили дома и решили сбежать в лес, чтобы избежать гнева папы-Медведя. Однако в лесу их ждут не только опасности, но и необыкновенные приключения, в которых они узнают много нового о мире и сами учат нас важным жизненным урокам.

Театральная магия марионеток
Мир кукол-марионеток, созданных в этом спектакле, дарит детям непередаваемые эмоции и яркие впечатления. Сюжет наполнен весельем, увлекательными событиями и добрыми уроками для малышей.

Приходите с детьми на этот удивительный спектакль, который подарит множество ярких эмоций и волшебных мгновений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
27 сентября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
25 октября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
29 ноября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
20 декабря
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽

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