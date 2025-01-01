Спектакль Три медведя

Спектакль для детей «Три медведя» от Театра марионеток «Фигаро»

Театр марионеток «Фигаро» представляет волшебный спектакль по мотивам сказок, басен и рассказов Л.Н. Толстого — «Три медведя», специально для дошкольников и младших школьников.

История о забавных медвежатах

В этом спектакле весёлые медвежата Мишутка и Гришутка, несмотря на свои шалости и попытки учиться, в итоге напакостили дома и решили сбежать в лес, чтобы избежать гнева папы-Медведя. Однако в лесу их ждут не только опасности, но и необыкновенные приключения, в которых они узнают много нового о мире и сами учат нас важным жизненным урокам.

Театральная магия марионеток

Мир кукол-марионеток, созданных в этом спектакле, дарит детям непередаваемые эмоции и яркие впечатления. Сюжет наполнен весельем, увлекательными событиями и добрыми уроками для малышей.

Приходите с детьми на этот удивительный спектакль, который подарит множество ярких эмоций и волшебных мгновений!