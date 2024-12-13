Спектакль Три лотоса

Путешествие в чарующий Китай

«Три лотоса» — это волшебная история о Древнем Китае, наполненная мистическими чудесами. В центре повествования — волшебный лотос, который исполняет желания. Верховный правитель считает, что это чудо должно принадлежать только ему, но судьба распоряжается по-своему, и лотос оказывается в руках простых людей — уборщика и уборщицы из императорского дворца.

Приключения и открытия героев

Попав в круговорот невероятных событий, герои начинают осознавать, что даже казалось бы ужасные крысы могут вести себя благородно, а страшные жабы проявлять сострадание. С каждым новым поворотом сюжета они понимают, что чудо в том, что каждый персонаж начинает осознавать свои истинные желания, и они начинают сбываться.

Восточная мудрость и музыка

Спектакль наполнен атмосферой восточной мудрости, тонкими намеками и хитросплетением событий, создающими неповторимую атмосферу. Оркестр, в котором звучат народные китайские инструменты, дополняет волшебную атмосферу спектакля и погружает зрителей в мистический мир.

Интерактивное представление

В период с 22 декабря по 5 января показы спектакля будут сопровождаться интерактивным представлением «Сладкоежка Дед Мороз». Рекомендуется приходить в театр за 30 минут до начала, чтобы встретиться и поиграть с персонажами, такими как Дед Мороз и Снегурочка.