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Три лотоса
Билеты от 600₽
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Спектакль Три лотоса

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Путешествие в чарующий Китай

«Три лотоса» — это волшебная история о Древнем Китае, наполненная мистическими чудесами. В центре повествования — волшебный лотос, который исполняет желания. Верховный правитель считает, что это чудо должно принадлежать только ему, но судьба распоряжается по-своему, и лотос оказывается в руках простых людей — уборщика и уборщицы из императорского дворца.

Приключения и открытия героев

Попав в круговорот невероятных событий, герои начинают осознавать, что даже казалось бы ужасные крысы могут вести себя благородно, а страшные жабы проявлять сострадание. С каждым новым поворотом сюжета они понимают, что чудо в том, что каждый персонаж начинает осознавать свои истинные желания, и они начинают сбываться.

Восточная мудрость и музыка

Спектакль наполнен атмосферой восточной мудрости, тонкими намеками и хитросплетением событий, создающими неповторимую атмосферу. Оркестр, в котором звучат народные китайские инструменты, дополняет волшебную атмосферу спектакля и погружает зрителей в мистический мир.

Интерактивное представление

В период с 22 декабря по 5 января показы спектакля будут сопровождаться интерактивным представлением «Сладкоежка Дед Мороз». Рекомендуется приходить в театр за 30 минут до начала, чтобы встретиться и поиграть с персонажами, такими как Дед Мороз и Снегурочка.

 

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Андрей Батов
Григорий Чеглаков
Маргарита Белкина
Надежда Мисякова
Даниил Исламов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
15:00 от 600 ₽
30 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

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13 декабря 2024 06:00
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