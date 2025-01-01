Три курочки. Мариам Мерабова, Этери Бериашвили, Катерина Балыкбаева

Концерт в Зарядье: «три курочки» в джазовом исполнении

Проект «Три курочки» был основан с благотворительной целью, но его успех и популярность среди зрителей обеспечили ему долгую концертную жизнь. В программах участвуют три яркие артистки, имена которых известны каждому любителю джаза.

Участницы проекта

Это Мариам Мерабова, Этери Бериашвили и Катерина Балыкбаева — каждая из них настоящая звезда российской джазовой сцены. Их уникальные голоса и яркая индивидуальность делают каждое выступление незабываемым. Вместе с талантливой группой Miraif, они создают гармоничное музыкальное пространство.

Что ждет зрителей

Концерт включает музыку, юмор и импровизацию, что превращает его в настоящий спектакль. Здесь встретятся различные стили и звучания, обеспечивая разнообразие, которое привлечет и увлечет каждого, кто ценит и любит джаз.

Об авторских интерпретациях

В программе прозвучат популярные композиции из разных стран, исполненные в авторских джазовых интерпретациях. Это даст возможность зрителям окунуться в яркую атмосферу и найти новое вдохновение в знакомых мелодиях.

Не упустите возможность насладиться этим замечательным концертом, который станет частью III Московского зимнего музыкального фестиваля «Зарядье».